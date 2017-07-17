Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerlarının üretimini tamamen kendi atölyelerinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Üretim süreci baştan sona Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde tamamlanan çöp konteynerlardan, 2017 yılının başından bugüne kadar 670 adet yapıldı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “Hem şehir estetiğine katkı sunacak hem de halk sağlığını koruyacak daha modern sistemlerle çalışıyoruz. Tamamen kendi atölyelerimizde tasarlanarak yine kendi atölyelerimizde üretimi gerçekleştirilen çöp konteynerları Mamak genelinde hizmete sunuluyor.” dedi.

Büyük oranda tasarruf sağlıyor

Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde gerçekleştirilen üretimle ortalama bir çöp konteynerının 4000 TL olan maliyeti 1500 TL’ye kadar düşürülerek ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.

Görüntü ve gürültü kirliliğini önlüyor

Toplam 190 parçadan oluşan yeni model çöp konteynerları 1400 litrelik hacme sahip. Tüm üretim ve montaj aşamasının büyük bir titizlikle yapıldığı atölyede üretilen konteynerlar soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı. Konteynerların kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile görüntü ve gürültü kirliliğini de önlüyor. Mamak Belediyesi ürettiği yeni model çöp konteynerları özel şirketlere ve diğer belediyelere de örnek oluyor. Sık sık başka kurumlardan gelen ekipler yeni modeller üzerinde incelemelerde bulunuyor.