Vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için hizmet veren Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi (4440149) Mamaklılarla belediye arasında çözüm köprüsü olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 66 bin 180 çağrıyı cevaplayan çağrı merkezine telefonla gelen 27 bin 393 çağrıya ve elektronik ortamda gelen maillere geri dönüş sağlandı.

Bu yılın başından itibaren ise 23 bin 936 çağrı alınırken, 10 bin 51 adet gelen isteğin de yaklaşık sekiz binine cevap verildi. Çağrı Merkezi’nin belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmenin yanı sıra, istek ve şikayetleri daha hızlı alarak, çözüme dair aracı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Çağdaş iletişim teknolojilerinden en ileri düzeyde faydalanıp, vatandaşımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Çağrı Merkezi hizmetimizle Mamak Belediyesi birimlerine ulaşmak daha kolay” dedi.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor

İlçe genelinden gelen tüm başvuru, talep ve cevap isteklerini tek bir veritabanına işleyerek vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve sorunlarını mümkün olan en kısa sürede ve eksiksiz bir biçimde yanıtlayarak işlemin hızla sonuçlamasına çalışılırken, vatandaşlar Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi aracılığıyla Fen İşleri, Zabıta, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler başta olmak üzere belediyeyle alakalı hizmet talebi ya da yapılan hizmetlerle ilgili görüş de bildirebiliyor. Yalnızca Mamak Belediyesi’nin hizmetleri hakkında değil ilçede bulunan resmi kurumlarla alakalı olarak vatandaşlar bilgi almak için Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arıyor.