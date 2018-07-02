Sportif alanda altyapıya yaptığı yatırımlar ile 2018 yılına 2 kupa birden kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü geleceğin yıldız adaylarını arıyor. Elde ettiği başarılar ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü bu yıl ki altyapı seçmelerini ise 28-29 Temmuz tarihlerinde saat: 11.00-16.00 arasında Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

Önde gelen bir kulüp olmak istiyoruz

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise Ankara’nın ve Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yaş gruplarına göre seçmelerin başlama saatleri ise şöyle:

Erkekler

2001 – 2002 Doğumlular : 11:00 – 12:00

2003 – 2004 Doğumlular : 12:00 – 13:00

2005 – 2006 Doğumlular : 13:00 – 14:00

2007 – 2008 Doğumlular : 14:00 – 17:00

Kızlar

2003 – 2004 Doğumlular : 15:00 – 16:00

2005 – 2006 Doğumlular : 16:00 – 17:00