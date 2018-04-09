Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maç son ana kadar nefes kesti.

Evinde bileği bükülmeyen Yeşil-Beyazlılar sahadan 62-61 galip ayrılarak, Play-Off’lara katılmaya hak kazandı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı eleme turlarının ilk maçını 13 Mart Cuma günü deplasmanda Bornova Belediyesi ile oynayacak.

Nefes kesti

Her iki takımında karşılıklı sayılarla başladığı maçın ilk periyodunu Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 22-20 önde kapattı. İkinci çeyreğe taraftarın desteği ile fırtına gibi başlayan Yeşil- Beyazlılar soyunma odasına 37-29 önde girdi. 3. periyotta farkı çift hanelere kadar çıkartan Yeşil-Beyazlılar, son çeyrekte rakibin baskılı oyununa rağmen sahadan 62-61 galip ayrılmasını bildi. Nefes kesen maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’ndan 18 sayı ile Doğan Deniz Yiğit en skorer oyuncu olurken, en fazla asisti ise yine Yeşil-Beyazlılar’dan Görkem Sönmez yaptı. Çok daha çetin maçlar olacak Ligin üst sıralarında bulunan bir takımı yenerek önemli bir galibiyet aldıkların ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kendi sahamızda rakiplerimizin adeta korkulu rüyası olduk. Ligi ilk 8’de tamamlayarak bir üst lige çıkmanın ilk adımı olan Play-Off’lara katılmaya hak kazandık” dedi. Maç sonu oyuncuları soyunma odasında tebrik eden Akgül, “Uzun bir maratonu başarılı bir şekilde tamamladınız. Play-Off’larda çok daha çetin maçlar olacak. Ancak biz potansiyeli yüksek ve güçlü bir takımız.

Son ana kadar elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inancım tam. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.