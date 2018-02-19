Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ligin güçlü ekiplerinden Edirne Belediye Spor’u evinde ağırladı.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta her periyot heyecan dolu anlara sahne olurken, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 72-67 skorla galip ayrıldı.

Son periyot nefes kesti

İlk periyotta dış atışlarla sayı bulan Mamak Basketbol Takımı bu çeyreği 23-19 önde kapattı. 2. periyotta taraftarın desteğini de arkasına alan Yeşil-Beyazlılar pota altında bulduğu sayılarla soyunma odasına 46-37 skorla gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. periyotta ise, Edirne Belediye Spor farkı 6 sayıya kadar indirerek son çeyreğe 60-54 geride girdi.

Heyecan dolu anlara sahne olan son çeyrekte ise, maçın bitimine 14 saniye kala Edirne Belediye Spor farkı 2 sayıya kadar indirdi. Hücum şansını iyi değerlendiren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı kazandığı serbest atışları sayıya çevirerek maçın bitimine saniyeler kalan önemli bir avantaj kazandı.

Rakip Edirne Belediye Spor, son hücumdan da eli boş dönünce Mamak Belediyesi Basketbol takımı sahadan 72-67 galip ayrıldı. Maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşan Yeşil-Beyazlılar, 2 puan almanın mutluluğunu yaşadı.

Potansiyeli yüksek bir takımız

Ligde üst sıralarında bulunan bir takımı yenerek önemli bir galibiyet aldıkların ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,“ Bu aldığımız galibiyet, ne kadar güçlü bir rakip olduğumuz göstergesi oldu.

Potansiyeli yüksek bir takımız.

Bu özgüven ile galibiyetlerin devam gelecektir” dedi. Maç sonu oyuncuları soyunma odasında tebrik eden Akgül, “Son ana kadar ellerinizden gelenin en iyisini yaptınız. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.