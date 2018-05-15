Mamak Belediyesi, çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çiçeklendirme çalışmaları sonucu ilçe merkezi botanik bahçesine dönüştü. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşlardan dikilen mevsimsel çiçeklerin korunması konusunda destek beklediklerini kaydetti. Akgül, “Her yıl ilçemize yüz binlerce çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Sezonluk gerçekleştirilen çalışmalarla ilçemiz rengârenk” dedi. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi, parklar, muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile merkezleri, belediye önü, kavşak, refüj başta olmak üzere, ilçenin çeşitli yerlerinde peyzaj düzenlemesi ve diktiği çiçeklerle ilçeyi adeta bir renk cümbüşüne döndürdü. Mamak’a estetik bir kimlik kazandırma çalışması kapsamında sezon boyunca toplamda 500 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiren belediye,bu kapsamda petunya, top kadife, menekşe, yıldız ve ateş çiçekleri ile ilçede kartpostallık manzara sundu.İlçeye büyük güzellik katan çiçekler, çevreye yaydıkları güzel kokularla da vatandaşların beğenisini kazanıyor.