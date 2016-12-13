Mamak Belediyesi kendi söküğünü kendi dikiyor

300’den fazla aracı bulunan Mamak Belediyesi araçlarının tamir ve bakımlarını yine kendi tamirhane ve atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Belediyeye ait araçların her türlü bakımlarının yapıldığı atölye ve tamirhaneler ciddi oranda tasarruf sağlıyor.

Tamirhane belediyeye ait iş makinesi, binek araç, kamyonların da düzenli olarak periyodik bakımlarını takip ediyor.

Boya, kaporta, dizel, benzinli araç, makas, lift, radyatör atölyesi gibi 17 birimi aynı çatı altına toplayan tamirhane her türlü ihtiyaca tek bir noktadan cevap veriyor.

Tamirhane sayesinde hem araçların verimli çalıştığını hem de ciddi oranda tasarrufun gerçekleştirildiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tamirhanede yıl içerisinde araçlarımızın her türlü bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Kendi söküğümüzü kendimiz dikiyoruz” dedi.

64 personel 6500 işlem

Tam bir arı kovanı gibi çalışan tamirhane bünyesinde 64 personel bulunuyor.

Bu yılın ocak ayından itibaren 5945 işlemin gerçekleştirildiği tamirhanede yıl sonuna kadar 6500 işlemin yapılması bekleniyor.

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