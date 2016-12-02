Maltepe Üniversitesi Educaturk Hatay’a geliyor

“Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel’ anlayışıyla 1997 yılında yola çıkan Maltepe Üniversitesi; bugün 9 fakülte, 3 enstitü, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hizmeti vermekte, öğrencilerine verdiği diploması uluslararası düzeyde tanınan bir dünya üniversitesi haline gelmiştir.

EUA, TASSA, İMHE Üyelikleri, 75 üniversite ile imzalanan ERASMUS Değişim Programları da Maltepe Üniversitesinin uluslararasılaşmasının bir göstergesidir.

Maltepe Üniversitesi öğrencilerini iş arayan değil aranan insan olarak yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu amaçları “olmazsa olmaz” sayan, alanında evrenseli yakalayan, kalkınmanın ve toplumsal sorunların çözümünde bilimin rehberliğine inanmış, güçlü milli ve manevi değerlere sahip, farklı görüş ve düşüncelere saygılı, araştırıcı ve yabancı dilde yeterli öğrenciler yetiştirerek gençlerin ve insanlığın geleceğini aydınlatan bir yükseköğretim kurumudur.

Doğanın kucağında, çevreci bir Üniversitede okumanın ayrıcalığını yaşayan öğrencilerin; seçtikleri alanda mesleki eğitimlerine devam ederken özel yaşamlarını da sağlıklı, mutlu bireyler olarak sürdürebilmeleri için ulusal/uluslararası kültürel ve sosyal etkinliklere de önem verilmektedir.