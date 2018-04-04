MALTEPE Üniversitesi, 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Bakü’de düzenlenen Uluslararası Yüksek Öğrenim Fuarına katılarak yükseköğrenim için Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmek isteyen Azeri öğrencilerle bir araya geldi.

İki gün devam eden fuarda çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrenci adayıyla birebir tanıtım görüşmeleri yapıldı. Fuarın açılış törenine TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye’den gelen katılımcı üniversitelerin rektörleri ve vekilleri ile Bakü üniversitelerinin rektörleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Fuar alanındaki yoğun tanıtım çalışmalarının yanı sıra, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, fuara katılan diğer üniversite yöneticileriyle birlikte Bakü’deki bazı üniversitelerde resmi temaslarda bulundu ve aynı heyet TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından kabul edildi.