Geçtiğimiz ay Ankara’da yaşanan sel felaketi birçok esnafı mağdur etti. Maltepe Pazarı esnafı da selden etkilenenler arasında yer aldı. Esnaf selin faturasını raporlarla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) sundu ancak ilgilenen kimse çıkmadı.

En eski alışveriş merkezlerinden biri olan Maltepe Pazarı eski yerinden yeni yerine geçeli 10 yıl oldu. Bu süre içerisinde birçok yeniliklerle kabuk değiştiren pazar yeni haliyle müşterilerine kaliteli alışveriş yapılmasını sağlıyor. Maltepe Pazarı esnafı müşterilerini samimi bir şekilde karşılıyor. Pazara gelip bir kere alışveriş yapanlar Maltepe Pazarı’ndan vazgeçemiyor.

Ankara’da yaşanan sel birçok ilçeyi vurdu. Sel mağduru olan vatandaşlar sundukları raporlarla hasarlarının karşılanmasını sağladı ancak durum Maltepe Pazar’ı için geçerli olmadı. Selden dolayı mağdur olan pazar esnafı devletin resmi kurumlarının hiçbirinden destek görmedi. Yaşanan mağduriyeti kendi cebinden karşılamak zorunda olan Maltepe Pazar esnafı bu konuda devletin resmi kurumlarına kırgın durumda.

Pazarın son durumunu, satışları ve sel felaketini Maltepe Pazarı Müdürü Namık Ayan ile konuştuk.

Soru: 24 Haziran Seçimleri Maltepe Pazarını nasıl etkiledi?

Ayan: Seçimler hem bizi hem tatil sezonunu etkiledi ama bunu da sağ duyu ile atlattık. Vatandaşlarımızın bazıları tatilini yarıda bırakıp oy kullandı. Pazar esnafından ziyade memleket olarak memnun olmamız lazım. Çünkü herkes üstüne düşeni yaptı. Bu konuda bazı vatandaşlar mutlu oldu, bazı vatandaşlarımız ise mutsuz oldular. Önemli olan vatandaşlık görevinin yapılmasıdır.

Doların yükselmesi vatandaşlarımız cebine olumsuz etki etti ama biz bunu insanları etkilemek adına manipülasyon olarak görüyoruz

Soru: Bu yıl pazardan beklentileriniz nelerdir?

Ayan: Pazarda ticareti canlandırarak, satış oranını artırarak refah seviyesini yükseltmek istiyoruz. Çünkü esnaflarımızın sorumlu olduğu aileler var. Bu esnaflarımız artık bir ev alayım üstüne de bir araba alayım diye düşünmeyi bıraktı, günü nasıl kurtaracağının derdinde. Artık eski işlerimiz yok. Elimizdeki işlerle idare etmeyi öğreniyoruz.

Soru: Havalar pazardaki alım gücünü ve alışverişi etkiliyor mu?

Ayan: Haziran’da ve Temmuz’da yağmur yağıyor, mevsimler birbirine karıştı. Örnek verecek olursak bu yıl kış olmadı ve esnaflarımız bot satamadı. Yazlık ayakkabı satalım dediler o zaman da yağmur yağmaya başladı.

Soru: Pazarda doluluk oranı nedir?

Ayan: Genelde akşam beşten sonra ve hafta sonları doluluk oranı iyi oluyor fakat Ankara memur memleketi olduğu için insanlar yazın izine gidiyor. Ankara’da yaz sezonun da fazla iş yapamazsın. Asıl iş kış sezonunda oluyor.

Gelen müşteri potansiyelimiz bellidir. Geniş kesimlere hitap ediyoruz. İnsanlar kaliteli malı ucuza almak için buraya geliyorlar. Müşteriler buraya gelip bir ürün aldığı zaman onu istediğinde değiştirme hakkına sahip. Bazen çok kaliteli firmalar bile kendi ürünlerine sahip çıkmıyor.

Kalitenin adı başka, kalitesizliğin adı başka. Müşteri 3 liraya alacağım bir ürünü 1 liraya alayım diyor. Bir de en önemli faktör insanlar alışveriş merkezlerindeki samimiyetsizliğinden yakınıyor. Maltepe Pazarı’na gelen insanlar esnaf tarafından her zaman hal hatır sorularak karşılanır. Burada bir samimiyet vardır. Türk insanları da samimiyeti sever. Bu sebepten dolayı AVM’lerin griliği bizde yok, müşterinin sıcaklığı var.

Soru: Esnaf olarak yeni hükümetten beklentiniz var mı?

Ayan: Esnafın her zaman bir beklentisi vardır. Vergilerin düşme beklentisi vardır, sigortalarda indirim beklentisi vardır. Bu beklentiler her zaman sürecektir. Bizim her zaman beklentimiz vardır.

Soru: Seçim döneminde siyasiler pazarı ziyaret etti mi?

Ayan: Evet ziyaretimize geldiler. Buradan özellikle isim vermek istiyorum. MHP Çankaya İlçe Başkanı Murat Kabasakal bizi ziyarete geldi. Bu dönemde hem biz ona hem de o bize büyük destek verdi. Murat Kabasakal çok dostane, çok samimi bir insan. Benim hiçbir partiyle ilişkim yok ama Sayın Kabasal’da bir sıcaklık hissetim. Seçim bittikten sonra da beni arayarak yapabileceğim bir şey var mı diye sordu. Ben MHP’li olmadığım halde partisinden bağımsız olarak kendisi çok sevdim.

Soru: Mustafa Tuna’nın Maltepe Pazarı’yla ilgili projeleri var mı?

Ayan: Sayın Belediye Başkanımız birçok kez randevu istemimize rağmen bizimle istişare de bulunmadı. Biz bu konuda muhatap bulamadık. Burası pazar olmaktan çıktı. Burası nostalji yeri olarak kabul görüyor. Çünkü Maltepe Pazarı’nı herkes biliyor.

Şunu belirtmek istiyorum nasıl Hamamönü’nü yeniden restore edip açtınız, bizi de restore edip açabilirsiniz. Bir projeniz varsa bu projeye bizi de dahil edebilirsiniz. Yeni yerimize geçeli on yıl oldu. Geçtiğimiz aylarda yoğun yağan yağmurlarda pazarımızı sel bastı ve mağdur olduk. AFAD bize hiç yardımcı olmadı. Gerekli resmi işlemleri yaptığımız halde. Boğaziçi’ni Keçiören’i su bastığı zaman bizim pazarımızı da su bastı.

İtfaiyeden rapor almamıza rağmen, kaymakamlığa gitmememize rağmen, belgelerle afet işlerine gitmemize rağmen sonuç alamadık. Sel oluşan yerlerde ödemeler yapıldı. Bize hiçbir ödeme yapılmadı. Tam aksine kimse bizi ciddiye bile almadı. Esnaf tüm mağduriyetini cebinden ödemek zorunda kaldı.

Her esnafın 3 bin’den başlayıp 20 bin’e kadar zararı oldu. Bu durum esnafın geriye gitmesine neden oldu. Kısacası tüm resmi belgeleri götürmemize rağmen bir sonuç alamadık. Eğer biz onlara samimi gelmediysek gelip yerimizde görsünler.

Soru: Selden sonra kaç günde toparlandınız?

Ayan: Toparlanmamız uzun sürdü. Bazı esnafın 50 bin liralık malı vardı, bazısının 20 bin liralık malı vardı. Bu malların yerine koyacak parası yoktu. Zarar gören esnafın hepsinin fotoğrafları var. Biz bu zararların hepsini belgeleyerek resmi yerlere verdik. Dilekçe yazdık ne gelen oldu nede giden oldu. Dolayısıyla esnafımız kırgın.

Soru: Maltepe Pazarı yeni başkanını seçti, yönetim olarak projeleriniz neler?

Ayan: Satılmış Çiloğlu da yeni başkanımız oldu. Yeni başkanımızın doğrultusunda bizde hizmet vermeye çalışacağız ve elimizden geleni yapacağız. Pazarımızı ayakta tutmaya çalışacağız.

Soru: Maltepe Pazarı restore edilecek mi?

Ayan: Devletin bu konuda projesi nedir bilmem ama bu arsa SGK’nın. Bu konuda bir projesi varsa bizi de bu projeye dâhil etmelerini istiyoruz.

Soru: Pazar alanından taşınmayı düşünüyor musunuz?

Ayan: Şu anlık taşınma gibi bir planımız yok. Eğer taşınacaksak da bize bir yer göstermeleri lazım ve devletin bize sahip çıkması gerek. Üvey evlat muamelesine hiç gerek yok. Burada 454 tane esnaf aileleriyle beraber 5 bin kişilik istihdam sağlıyor. Sonuçta buradaki insanlar vergisini, maaşlarını ödüyor. Biz bir kurumuz biz de devlete bağlıyız.

Soru: Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ayan: Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da sonuna kadar devam edeceğiz ve sonuna kadar da varız. Biz emekçi insanlarız. Hizmet bekliyoruz.