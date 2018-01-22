MALTEPE Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Yaşları 7 ile 12 arasında değişen toplamda 13 çocuk, 14 hafta süren eğitimler boyunca ‘düşünme becerileri, yaratıcılık, duygusal ve sosyal gelişim, liderlik programları’ gibi ana derslerin tamamını, ‘mekatronik, robotik, kodlama, akıl oyunları’ gibi seçmeli derslerden ise ikisini aldı. Üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonunda çocuklar üniversitede düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

“ÖĞRENCİLERİ ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRİYORUZ”

Çocuk Üniversitesi’nin meslek seçiminde yönlendirmedeki önemini vurgulayan Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, “Düşünme tembeli çocuklar yetiştirmek istemiyoruz; bu nedenle bu tür programlar çocuklarımızın gelişmesi için büyük önem taşıyor.

Kendilerini seçecekleri derslerle tanımış oluyorlar, ilgi alanları hangi yöne kayıyor onları görüyorlar, mesleğe yöneltme oluyor, yanlış seçim yapmışlarsa onu önceden anlıyorlar. Onların düşünmelerini zorlayarak, hem düşünme becerilerini hem de yaratıcılıklarını geliştirmek üzere bir program uyguluyoruz. Mezun olduktan sonra, onları çekirdekten yaşama hazırlamış oluyoruz” diye konuştu.

Üçüncü dönemde en fazla robotik, mekatronik ve kodlama derslerinin tercih edildiğini söyleyen Prof. Dr. Davaslıgil, “Temel derslerde de sistemli düşünmeyi, yaratıcılığın dört boyutunu öğrettik ve yaratıcı sorun çözme üzerinde durduk. 1 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine, pratik zekalarını geliştirmek ve uyumlarını sağlamak amacıyla duygusal ve sosyal gelişim programları uyguladık. 5 ve 7’inci sınıf arasındaki öğrencilerimize de liderlik programları uygulandı” dedi.

DÖRDÜNCÜ DÖNEM 10 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Çocuk Üniversitesi’nden mezun olan 12 yaşındaki Dilara Başaran “Liderlik ve yaratıcı düşünme derslerini aldım. Derslerde daha yaratıcı düşünmeyi, baskın olmamayı fakat lider olmayı öğrendim. Seçmeli derslerde robotik dersindeydim ve robot yapmayı, değişik mekanizmaları kurmayı öğrendim” dedi. Önümüzdeki dönem de burada olmak istediğini dile getiren Başaran, bu dönemde ebru dersi seçmek istediğini belirtti.

Çocuk Üniversitesi’nin dördüncü dönem kayıtları internet sitesi üzerinden devam ediyor. Başvuruların ardından sınava tabi tutulacak öğrencilerden seçilenler, 10 Şubat-12 Mayıs tarihleri arasında üniversitede eğitim görecek.