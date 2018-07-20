Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hem iç hem de dış transferde hareketli günler geçiren Hatayspor, Mali U21 takımının stoperi Hamidou Miga’yı transfer ederek defans hattına bir takviye daha yaptı.

Spor Toto 1’inci Lig’in yeni takımlarından Hatayspor, Mali U21 milli takımının stoperi Hamidou Maiga’yı da renklerine bağladı. Hatayspor yönetimi, 1995 doğumlu olan ve 1,97 metre boyundaki genç stoper ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Hatayspor Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Toksöz ve Rahmi Vardı hazır bulundu. Hamidou Maiga, “Hatayspor’a geldiğim için çok mutluyum, ilk defa Türkiye’ye geliyorum, Hatayspor hakkında bilgilere ulaştım, hayırlısı olsun” dedi.