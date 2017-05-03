Malazgirt'ten yurt dışına tarım aletleri ihracı

Muş’un Malazgirt İlçesi’nde Tarım Makinaları İhtisas Sanayi Sitesi’nde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarımsal aletler, yurt içinin yanı sıra Nahcivan, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’a ihraç ediliyor.

İlçede 2010 yılında faaliyete geçen Tarım Makinaları İhtisas Sanayi Sitesi’nde (TARMİSS) 10 firma tarımsal ve zirai aletler üretiyor. Tarla biçmek için kullanılan bıçaktan traktör römorkuna, tohumdan gübre aletlerine kadar birçok tarımsal aletin üretimi burada gerçeklelştiriliyor.

Aktif Tarım yetkilisi Ömer Hanay, “Türkiye’nin 4 bir yanına ve yurt dışına ihraçlarımız vardır. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerine ağırlıklı olarak gönderiyoruz, hidrolik, çayır biçme, kepçe gibi birçok ürünün üretimi bizlerde mevcuttur” dedi.

Toplam 10 tesiste yaklaşık 120 kişi istihdam edilirken üreticiler Kalkınma Bakanlığından çeşitli projelerle hibe destekleri de alıyor. Üreticilerden Aziz Halifeoğlu, günde bir TIR tarımsal ürünü sevk ettiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

“Ürünler burada bizim ilçemizde çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışına ihraçlar var. Yurt dışına ağırlık vermeye çalışıyoruz. Ot biçme, tohum serpme gibi çeşitler var. Devletten daha fazla destek görmemiz halinde daha fazla üretim yaparız. Yollarımız, suyumuz ve elektrik eksiklerimiz var onlar yapılırsa daha güzel olur inşallah.”

Çalışanlardan Ünal Kaya ise memleketinde böyle bir imkanın olmasına çok sevindiklerini belirterek, “Batı’ya gitmektense ilçemizde kalıp çalışmak daha iyi. En azından asgari ücretle burada geçinebiliyoruz” dedi.

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