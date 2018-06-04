Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a alt yapısından yetiştiği Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe’den sonra teknik direktör Ünal Karaman ile anlaşma yapan Trabzonspor da kanca attı.

Bu sezon 28 maçta forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken genç futbolcu, transfer pazarının gözdesi oldu.

Sözleşmesi 2019’un Haziran ayında sona erecek olan Sadık Çiftpınar ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe’nin ilgilendiği genç futbolcuyu Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Ünal Karaman’ın kadrosunda görmek istediği bildirildi. Sadık Çiftpınar’ın oyun karakterini çok beğendiğini belirtilen tecrübeli hocanın Malatyaspor ile transfer konusunda temasa geçilmesini istediği kaydedildi.