Müjdeler olsun, ekonomimizde “makul vergi” dönemine geçiliyor. Artık vergi oranlarındaki artışlar “makul veya makul değil” şeklinde değerlendirilecek. Bu düzenleme şöyle uygulanacak:

Maliye, önce her hangi bir vergide yüzde 100 oranında artış yapacak, sonra “bu çok” denilecek ve oran aşağıya, örneğin yüzde 40’ye çekilecek. Bunun adı da “makul artış oranı” olacak. Bundan sonra vergiler artırıldı mı, orana bakacağız, “evet, makul veya hayır, makul değil” diye karar vereceğiz.

Vatandaş da “bak, yüzde 100 nere, yüzde 40 nere, bu indirim makuldür, öyleyse benim de makbulüm ve kabulümdür” diyecek, vergi dairelerine koşacak. Bunun diğer adı “ölümü gösterip sıtmaya razı etmek”.

Peki, bu makul oranı nasıl bulacağız? Motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 40 oranında artış yapılacağı açıklandı, Maliye “savunma harcamalarına gidecek” dese de kimseyi ikna edemedi, şimdi “makul oran” aranıyor. Yüzde 30’luk mu yoksa yüzde 25’lik artış mı makul oran? Maliye yüzde 40’da ısrar etseydi, bu oran makul mü olacaktı?

Veya bazı belediyelerin emlak vergilerine koydukları yüzde 3 bine varan artışlara tepki gelmeseydi bu oranlar da mı “makul oran” olarak kalacaktı? Şimdi emlak vergisi yüzde 50’ye göre düzenleniyor, demek emlakta “makul oran” yüzde 50 olacak. Azı, fazlası, altı veya üstü, makul ve makbul değil.

Akaryakıt sigara ve alkollü ürünlerdeki yüzde 80’ni geçen vergileri ödediğimize göre, bu oranlar da makul!

Vergide ödenemeyecek, tahsil edilemeyecek, vatandaşı icralık, hacizlik, mahkemelik yapacak “makul olmayan” artışları ekonomik kriz dönemlerinde çok yaşadık. Madem kriz yok, vatandaşın gelirlerinin kat kat üzerindeki artışlarının siyaseti izah istiyor.

Bu arada ”efendim, yüksek artış yapalım, siz indirin deyin, biz de makul orana çekelim ” gibi algı işlerinde “güven, istikrar, başarı hikayesi” gibi laflar havada kalır. Önce yüksek rakamı ortaya atmak sonra bunu makul orana indirmek; vergi politikalarındaki zafiyeti, kararsızlığı, çelişkiyi gösterir.

Daha önce belirttik, MTV, ÖTV gibi dolaylı vergiler tıkır tıkır ödeniyor ama iş KDV’ye gelince herkes üzerine yatıyor. En güncel örnek beyaz eşya ve mobilyada yaşandı. Bu sektörlerin ürünlerinde KDV oranları sıfırlandı. (Demek geçici de olsa burada sıfır vergi makul). Bu ürünlerde fiyatlarının KDV oranları kadar en azından yüzde 18 ucuzlaması beklendi.

Ancak görüldü ki, indirim kağıt üzerinde kalmış, hiç sıfırlamamış gibi ürünler “KDV dahil “etiketten satılıyor, üzerine zam bile yapılmış. Bunun için aylık enflasyonda fiyatları en çok ucuzlayan ilk 10 ürününe bakınız. Sadece geçen Mart ayında genç yatak odası ilk ona girdi, diğerlerini hiç görmedik. Sonuçta işin adı da “geçici KDV indirimi” olarak kaldı, “ucuz alıyorum” diye kuyruğa giren vatandaşın vergileri de heba oldu gitti.

Bu ürünlerde yüzde 18 KDV, üzerine eklenecek zamlı fiyatların sonuçları Ekim enflasyonunda ortaya çıkacak ama öncesinden yüzde 11,2 ile son 13 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyonda gerçek makul oran nedir? Bu konuda da, “enflasyonu makul orana çekin” talimatı verilse ya!