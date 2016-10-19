MAKTEK Avrasya 2016, sektöre moral verdi

TİAD ve MİB işbirliği ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB’in desteğiyle düzenlenen MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı’nda bin 300’ün üzerinde tezgah ve makina satışı ile 1 milyar liralık iş hacmine ulaşıldı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, makina ve takım tezgâhlarının Avrasya bölgesindeki en önemli üreticilerini MAKTEK Avrasya 2016’da buluşturulduğunu belirtti.

Fuarın kendileri için son derece başarılı geçtiğini ifade eden Ersözlü, “Fuarda hemen hemen tüm sektörlere hitap eden makinaların satışı ülkemizdeki normalleşme sürecinin en önemli göstergesidir” dedi. Ersözlü, şunları söyledi:

“Bu yıl 65 ülkeden ve sektör temsilcileri ile Türkiye’nin 71 ilinden 60 bini aşkın ziyaretçi fuarımıza katıldı. 3 bin marka yeni ürünlerini ilk kez MAKTEK Avrasya’da sergiledi. Almanya, İspanya, Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya gibi bu sektörlerde söz sahibi ülkeler fuardaki yerini aldı. Fuar döneminde gerçekleştirilen ticaretle 1 milyar liralık iş hacmine ulaşıldı.”

Endüstri 4.0’ın Katkıları Masaya Yatırıldı.

MAKTEK Avraysa 2016’nın teması ‘Endüstri 4.0’ın fuar boyunca 30 konuşmacı tarafından bin 200 dakika konuşulduğunu belirten İlhan Ersözlü, düzenlenen seminerlerin ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle izlendiğini ifade etti. İmalatta ve satış sonrası hizmetlerde önemli avantajlar sağlayacak ‘Endüstri 4.0’ın tüm yönleriyle masaya yatırıldığını vurgulayan Ersözlü, Sabancı Üniversitesi’nin akademik kadrosuna teşekkürlerini iletti.

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