Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanız Zoran Zaev, iki ülke arasında yaşanan “Makedonya” adı konusunda çözüm buldu.

Çipras, Zaev ile yaptığı telefon konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kuzey komşumuz adını değiştirmeyi kabul etti. Bundan sonra herkesçe Severna Makedonya (Kuzey Makedonya) olarak adlandırılacak. Bunu bütün resmi kaynaklarında da değiştirecek. Bu konuda Anayasa’da da değişiklikler yapılacak. Bizim için büyük bir başarı olduğu kanısındayım” dedi.

Zaev de, Çipras ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, aldıkları “tarihi bir karar” ile ülkesinin bundan böyle “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” adını taşıyacağını vurguladı ve “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adı tüm dillere aynı şekilde çevrilecek” dedi.

Zaev, ülkesinin yeni adıyla ilgili anlaşmanın önce Yunanistan ve Makedonya hükümetleri tarafından imzalanacağını ve iki ülke parlamentoları tarafından onaylanacağını, ardından ülke anayasasında gerekli değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Zaev ayrıca önümüzdeki sonbaharda yeni isimle ilgili ülkesinde referandumun yapılacağını da ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de yaptığı açıklamada, “ABD, başbakanlar Aleksis Çipras ve Zoran Zaev’i kutluyor ve iki ülke arasındaki ad sorununa çözüm getiren tarihi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor” dedi ve ekledi:

“Bu çözüm iki ülkeye de yarar sağlayacak ve bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir. Başbakanlar Zaev ve Çipras, bu karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüm için vizyoner, cesur ve ısrarlı bir çaba gösterdiler.

“Ayrıca, Birleşmiş Milletler arabulucusu Matthew Nimetz’i de, yirmi yıldan uzun süren bu anlaşmazlığın çözümüne kararlı çabalarıyla yaptığı katkılarından dolayı takdir ediyoruz. İki ülkeden gelebilecek herhangi bir talep doğrultusunda, bu anlaşmayı desteklemek için hazırız.”