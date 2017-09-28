Bu makaron ne derseniz, bir Fransız tatlısı, bizim bezeye benziyor. Alıyorsunuz iki bezeyi, arasına krema koyuyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la ilgisi yok, harfler çağrıştırıyor.

Bizimle ne ilgisi var derseniz, ekonomi yönetimimiz bu makarona özel tüketim vergileri (ÖTV) koyacakmış. Demek millet simidi bırakıp makarona dönmüş, her yerde makaron sarayları açılmış, çılgınca tüketiliyor, büyük vergi potansiyeli var ki ÖTV ekleniyor. Kaç para derseniz, tanesi üç lira. Şimdi buna yüzde 50 ÖTV koysan, sağlayacağın vergi tane başına 1,5 lira. Seksen milyon insanımız her gün iki tane yese, günde 240 milyon, yılda en az 90 milyar lira. Deli para, bütçede açık kalmaz.

Maliyemiz bugüne kadar bu konuyu nasıl atlamış, nasıl görmemiş, anlaşılır gibi değil. Şu olabilir, yakın zamanda Maliye Bakanlığı civarında makaron satan yerler açıldı, maliyeciler öğle tatilinde makaron yerken “yahu bunun KDV’si üzerine bir de ÖTV koyalım” diye düşünmüşler.

Bu arada bakmışlar, millet makaronla birlikte gazoz içiyor, gazoza da vergi koymuşlar. Bu da yetmemiş, millet, makaron gazoz tüketirken bir yandan da cep telefonu ile konuşuyor, “şu cep telefonu iletişim vergilerini de düzenleyip artıralım” demişler, artırmışlar. Makaron yerken içeriye piyangocu girmiş, “bu piyango, loto bize çıkmıyor, piyango çıkana çok para gidiyor” diye tartışmışlar, yükseltmişler ikramiye vergisini yüzde 20’ye.

İş bunla bitse iyi, yine bakmışlar, Bakanlık civarında trafik sıkışık, adım başı binek otomobil, “bu ne iş, bundan da daha fazla nemalanalım” fikrini ortaya atmışlar, motorlu taşıtlar vergisini çıkarmışlar yüzde 40’a. Maliye Bakanı diyor ki “zaten yüzde 15 artacaktı, biz şimdiden yüzde 40 yaptık”. Ya belediyelerin emlakta yaptıkları gibi yüzde 3 bin oranında vergi koyulsaydı? Şükürler olsun, emlak vergilerini yüzde 50’de, taşıt vergisini yüzde 40’da bıraktılar.

İyi de, sayın maliyeci, refahın, zenginliğin, servetin ölçüsü olan otomobil ve gayrimenkulün vergileri böyle yükselirse, buna karşılık vatandaşın geliri artmıyorsa, artsa bile enflasyon yutuyorsa, nasıl ödenecek bunlar? Açılsın icra, haciz davaları, olmadı gelsin erteleme, yapılandırma, öteleme, taksitlendirme. Hiç mi ödemediniz, maliye bu; olmadık yerden sıkıştırır, eninde sonunda alır alacağını.

Vatandaşa vergi üzerine vergi ekleyen maliyemiz ve hayaller dolu, yazarken bile eskiyen rakamlarla açıklanan OVP’de ne yapılacak? Bol tasarruf edilecek.

Önceki yazımızda tasarrufa “kamunun kiralık makam aracı ve binalarından başlayın” demiştik. Sağ olsunlar, sesimizi duymuşlar ama getirilen tasarruflardan biri dehşet verici: öncelikle depreme dayanıksız lojmanlar satılacakmış. Demek insanlarımız, memurlarımız bugüne kadar depreme dayanıksız lojmanlarda oturuyordu. Yarın bir deprem olsa, lojman enkazının hesabını kim verecek?

OVP ne getiriyor derseniz, her şeyden önce gelecek üç yıl en az yüzde 7 enflasyona, yüzde 10 işsizlikle yaşamaya alışın. Yıllık yüzde 5,5 büyüme, kişi başına 13 bin dolar hedefi derseniz, makarondan gelecek vergiler var ya, olur mu olur.

Yarın okullarda tüketilmesi zorunlu derler, yatırımcısına faizsiz kredi açarlarsa şaşırmayın, mümkünse bugünden makaron işine girin. Bu işte çok para var, çok!