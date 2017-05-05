BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili açıklamasına ilişkin “Şimdi ‘hayır’ grubunun adayı kim olacak, makam dağıtma faslına geçmişler. Bu, iyi bir gelişme; ama daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek, hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin, bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil. Söylediği sözün içinde doğru olan bir şey var; ‘hayır’ kaybetmiş, ‘evet’ kazanmıştır” dedi.

Başbakan Yıldırım, Moldova’nın başkenti Kişinev’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Deniz Baykal’ın, 11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün ‘yüzde 49’un adayı olabileceği yönündeki açıklamasını ve yeni parti iddialarını nasıl değerlendirdiği sorulan Yıldırım, “‘Hayır’ kampanyası yapanlar, doğrusu artık ‘evet’ çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi ‘hayır’ grubunun, kim adayı olacak; makam dağıtma faslına geçmişler. Bu, iyi bir gelişme; ama daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil. Söylediği sözün içinde doğru olan bir şey var; ‘hayır’ kaybetmiş, ‘evet’ kazanmıştır. Dolayısıyla bu halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafından tescil edilmiş” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘EĞİTİMLİ KESİM’ AÇIKLAMASINA TEPKİ: HER OY AYNI ŞEKİLDE TEMSİL EDİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘En az yüzde 50’nin ağırlığı eğitimli bir kesim. Dünyayı sorgulayan bir kesim’ açıklaması hakkında görüşleri sorulan Başbakan Yıldırım, “Ne olacakmış eğitimli, eğitimsiz? Oyları yeniden mi sayalım, eğitimlilerinkini ayrı eğitimsizlerinkini ayrı sayıp, bir kat sayıyla mı çarpalım? Bir türlü bunlar demokrasiyi, milli iradeyi zihinsel olarak kabul etmemenin getirdiği sonuçlardır. Geçmişte de ‘Efendim çobanın oyuyla profesörün oyu da aynı olur mu’ diye birtakım laflar edenlerle bu lafı eden arasında hiçbir fark yoktur. Demokrasiyi herkes içselleştirmelidir ve demokraside oyların ağırlık merkezi aynıdır. Her oy aynı şekilde temsil edilir. Dolayısıyla bu anlamsız tartışmalara artık bırakma zamanı çoktan gelmiştir. Memleketin önünde birçok işler var” diye yanıt verdi.

CHP LİDERİ’NE ÇAĞRI: GEREKLİ ÇALIŞMALARDA YER ALSINLAR

Meclis’in seçeceği Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini belirlemek için kurulacak komisyona CHP ve HDP’nin üye vermeme konusundaki tavrı sorulan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Benim çağrım, sayın ana muhalefet partisi liderine, Meclis’te arkadaşları katılsın. Gerekli çalışmalarda yer alsınlar; çünkü milletvekilleri, Meclis’te vatandaşın ihtiyacı olan işleri görmek için seçti. Onun için görevlendirildi. Boykot yapmak, biz üniversite yıllarımızda zaman zaman dersleri boykot yapardık çeşitli nedenle. Artık o yıllar çok geride kaldı. Milletvekilleri görevlerini icra etmeli ve parti genel başkanları da buna imkan tanımalıdır; çünkü orası milletin evidir. Milletin işlerinin görüleceği yerde ‘Ben yokum’ demek, millete vekalet verenlere saygısızlık anlamına gelir. Bizim çağrımız, 2019 seçimleriyle yürürlüğe girecek yeni sisteme uygun her türlü düzenlemenin Meclis’te bütün partilerin katılımıyla geniş kapsamlı görüşülerek, konuşularak yapılması doğrultusundadır. Buna yönelik daha önce çağrımızı yaptık. Tekrarlıyoruz. Boykot etmekle katılmamakla hiçbir sonuç alınmaz. Vatandaş bunları uzaktan sakin bir şekilde izler. Günü geldiğinde de herkese hak ettiği cevabı verir”

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