Mahkumların yaptığı ürünler bu mağazada satılacak

Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Mağazanın kurdalesi açılarak hizmete sokuldu. Ardından katılımcılar mağazayı gezerek ürünleri inceledi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, mağazada mahkumların ürettiği 181 çeşit ürünün satışının yapılacağını belirterek, şöyle dedi:

“Ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlerinin meslek sahibi olmayanların yeni sanat ve meslek sahibi olmalarının temin edilmesi ve bu eşlerin organize edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca mahkumlar tahliye olduktan sonra da ceza infaz kurumlarında edindikleri meslekleri devam ettirebilmekteler. Türkiye’nin çeşitli illerinde üretilen ürünler Samsun’daki bu mağazada da satışa sunulacaktır.”