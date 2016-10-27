Mahkeme beraat verdi, yeniden yargılanıp 8 yıl ceza aldı

ADANA’da trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan 34 yaşındaki Edip Aksak’ın ölümünde azmettirici olarak yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen Hasan Botori, Yargıtay’ın kararı bozması üzerine, ‘cinayeti engellememesi’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Şubat 2013’te Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Hasan Botor, arkadaşlarıyla birlikte otomobille gezerken 25 yaşındaki Savaş Lale’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletten düşen Lale bacağından hafif yaralandı. Botor ile arkadaşları, yaralı Lale’yi Kıbrıs Caddesi üzerindeki özel bir tıp merkezine götürdü. Lale, ayakta tedavi edilirken, kazayı haber alan Lale ile Botor’un yakınları da tıp merkezine geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sokakta tabancalı kavgaya dönüştü ve seken kurşunlardan biri olayla hiç ilgisi olmayan ve otomobilin içerisinde arkadaşını bekleyen tıbbi mümessil Edip Aksak’ın başına isabet etti. Aksak kaldırıldığı hastanede öldü.

DAVA AÇILDI

Olayın ardından Hasan Botor, kuzeni Hüseyin Botor ile Şehmus Akay tutuklandı. Cinayette silah kullanan Hüseyin Botor ile Şehmus Akay hakkında ‘olası kasıtla öldürmeye iştirak ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 40’ar yıla kadar, Hasan Botor hakkında ise ‘kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin Botor, kazayı duyduktan sonra ziyaret için hastaneye gittiğini iddia ederek, “Yaralının yanına geçmiş olsun amaçlı gittim. Yanındakiler küfürlü konuştu. Sonra da Hasan’a ‘Çakallarını mı getirdin?’ diyerek küfrettiler. Kalabalıktılar, ellerini bellerine attılar. Bir el korkutmak amaçlı havaya ateş ettim. 2-3 el silah sesi geldi. Aracın içerisinde bir kişinin vurulduğunu görünce korkup kaçtım” diye savunma yaptı.

Sanık Şehmus Akay ise “Kavga çıkınca korkup panikledim. Kalabalık dağılsın da kaçayım diye yere tabancayla bir el ateş ettim” dedi. Yargılama sırasında tahliye edilen Hasan Botor da hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Şehmus Akay’ı, Edip Aksak’ı ‘olası kasıt ile öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Şehmus Akay ile Hüseyin Botor, Savaş Lale’yi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5’er yıl 7’şer ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Hasan Botor da delil yetersizliğinden beraat etti.

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YARGITAY: NEDEN ENGELLEMEDİ?

İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Hasan Botor dışındaki sanıklara verilen cezaları onadı.

Hasan Botor’a verilen beraat karanını inceleyen Yargıtay, sanığın kaza sonrasında olay tatlıya bağlanmasına rağmen, çağırdığı sanıkların eylemlerini engellemediği ve onlarla kaçtığı gerekçesiyle verilen kararı bozarak yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Bu gelişme üzerine Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan Hasan Botor, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, bu sefer Hasan Botor’a iyi hal indirimi uygulayarak, ‘kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hasan Botor, kararın onanması durumunda cezaevine girecek.

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