Mahalleliden dışarıdan gelenlerin kestane toplamasına tepkisi

SAKARYA’nın Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi sakinleri, dışarıdan gelenlerin ormandan kestane toplamasına engel olmak için mahalle girişinde araçları kontrol etmek istedi.

Kalabalığı ikna eden jandarma ekibi, Orman İşletme Şefliği görevlileri ile birlikte, izni olmadan kestane toplamaya gelenleri geri çevirdi.

Geyve’nin 55 haneli Maksudiye Mahallesi’nde ormanda kestane toplayarak pazarlarda satan mahalle halkı, dışarıdan gelen kişilerin ormandan kestane toplamasına tepki göstererek, mahalleye giren araçları kontrol etmeye başladı. Jandarma, mahalleye gelerek mahalle sakinlerine yaptıklarının yasal olmadığını belirtti.

Kalabalıktakilerle jandarma arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Jandarmanın ikna etmesi üzerine mahalle halkı yolda kontrol yapmayı bıraktı. Maksudiye Mahallesi sakinlerinin tepkileri üzerine jandarma trafik ve Orman İşletme Şefliği görevlileri yolda kontrolde bulunarak, ormandan izinsiz kestane toplanılmasına engel oldu.

Maksudiye Mahallesi Muhtarı Osman Demir mahallelerine dışarıdan gelenlerin kestaneleri topladığını, geçim kaynaklarının kestane olduğunu ifade ederek, “Dışarıdan mahallemize gelenler, mahallemizde ve ormanda bulunan ağaçlardan kestaneleri topluyor. Müdahale ettiğimizde ‘tapunu çıkar’ diyorlar, bu nedenle sıkıntılar yaşanıyor. Biz de bu tatsız tartışmaları önlemek için burada toplandık. Mahallemize kestane toplamaya gelen araçları geri çeviriyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Safitürk ise “Dışarıdan gelip kestaneleri toplayan insanların mahallemize ve ormana girmelerine engel olmak için burada toplandık. Gelenleri geri çeviriyoruz. Bize hakaret edip silah gösterenler bile var. Biz burada insanların birbirine zarar vereceğini düşünüyor ve korkuyoruz. Köyümüzde öyle insanlar var ki sadece kestaneden geçiniyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu.

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