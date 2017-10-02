Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde evlerinin bulunduğu sokağa kanalizasyon suyu aktığını öne süren 15 kişi, yüzlerine ameliyat maskesi takıp eylem yaptı.

Karaçulha Mahallesi Burak Caddesi üzerindeki Şehit Burak Cantürk Sitesi’nin kanalizasyon suyunun evlerinin bulunduğu sokağa aktığını öne süren vatandaşlar, gece eylem yaptı. Yüzlerine ameliyat maskesi takan vatandaşlar koku, kirlilik ve sinekten rahatsız olduklarını belirterek, alkışlarla tepkide bulundu. Geçen mart ayından bu yana kirli suyun sokağa aktığını belirten vatandaşlar, yetkililerin şikayetlerini dikkate almadığını söyledi.

Eyleme katılan Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, kanalizasyon suyunun gece saatlerinden itibaren sokağa akmaya başladığını belirtti. Durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Muhtar Gizli, kirli suyun aktığı sokakta çocukların oynadığını ve mikrop kapma riski olduğunu kaydetti. Siteye geçen yıl 11 Nisan’da Diyarbakır’ın Hani İlçe Jandarma Komutanlığı’na bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk’ün adının verildiğini aktaran Gizli, “Vatanı için şehit olan bir askerin adına yakışmayan durumla karşı karşıyayız. Şehidimizin ailesinin de yaşadığı site sakinleri bu durumdan çok rahatsız. Şehidimizin hatırına bu durumu düzelsinler” dedi.

Sokak sakinlerinden Zeynep Mendos, kokudan ve sinekten evlerinde duramadıklarını söyledi. Soruna çözüm bulunmasını isteyen Mendos, küçük yaşta çocukların bölgede gün boyu oyun oynadığını ve mikrop kapmasından korktuklarını vurguladı. Sokak sakinlerinden Mehmet Alagöz ise 6 aydır devam eden soruna hiçbir kurumun çözüm bulamadığını belirterek şunları söyledi:

“Site sakinleri de her yere başvurdu ama çözüm bulunmadı. Buradaki kanalizasyon suyu bizim evimizin yolun akıyor. Vatandaş isyan ediyor. En kötü atık, lağımdır. Birçok hastalığa nedene olabilir. Sorunun en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz.”