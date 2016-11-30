Mahalleler arasında taş ocağındaki patlatma görüntülendi

ANTALYA’nın Akseki İlçesi’nde 9 mahallenin ortasına kurulan taş ocağında yapılan patlatmalı çalışmalar, bölge halkının tepkisini çekiyor. Bunlardan birinde ortaya çıkan görüntü yapılan çalışmaların boyutunu da ortaya koydu.

Akseki’ye bağlı kırsal kesimde 9 mahallenin ortasındaki Asar Tepesi’nde bir süredir faaliyetini sürdüren taş ocağı yakınındaki mahallelerde oturanlar, dinamit patlatılması nedeniyle evlerinin duvarlarında çatlaklar olduğu iddiasıyla Akseki Kaymakamlığı’na başvurdu. Ancak başvurudan herhangi bir sonuç elde edilemedi.

ÖNCE PATLAMA SONRA TOZ BULUTU

Akseki- İbradı yolu üzerindeki taş ocağında patlatmalı çalışmalardan biri sırasında jandarma ekipleri yol kontrolünü sağlamak için araçları durdurdu. Görüntüye yansıyan patlatma sırasında taş ocağının üst bölümüne yerleştirilen patlayıcılar infilak ettirilirken, büyük bir gürültü ve arkasından ortaya yoğun toz bulutu çıktı. Araçlarından inenerek patlama anını izleyenlerden bazıları ise korkarak, araçlarının yanına doğru eğildi. Patlatmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

‘SÜREKLİ PATLATMA YAPILIYOR’

Emiraşıklar Mahallesi sakini emekli tarih öğretmeni 60 yaşındaki Cengiz Bilici, taş ocağındaki patlatmalar nedeniyle kendi eviyle bölgedeki bazı sarnıçların zarar gördüğünü söyledi. Bölgede halkın can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğunu aktaran Cengiz Bilici,

“Evimizin ve hayvan barınağının duvarlarında çatlamalar meydana geldi. Sürekli patlatmalar yapılıyor, sarsıntıda evlerimizin yıkılacağı izlenimine kapılıyoruz. Bazı sarnıçlarda da su seviyesi düştü. Mahallemize 200 metre uzaklıktaki taş ocağında dinamit patlatılmasından sonra da dinamit delikleri açan makinelerin çalışmasını sürdürmesi yeni patlatmaların devam edeceğini gösteriyor. Yetkililerden bu taş ocağının kapatılmasını istiyoruz”

dedi.

‘DOĞAL DEĞERLERİN KAYBOLMASINA NEDEN OLACAK’

Çevreci Hediye Gündüz de taş ocağının bulunduğu alanın şahin, kartal, doğan ve atmaca gibi yaban hayvanlarının yuvalama alanı olduğuna dikkati çekti. Dinamit patlatılması ve ocağın çalışması durumunda bu hayvanların yuvalarının yok olacağını ve neslinin tehlikeye gireceğini belirten Hediye Gündüz,

“Böyle bir yerde taş ocaklarının işletilmesi, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin kaybolmasına neden olacak. Bölge kızılçam ormanları, maki toplulukları ve sedir ağaçlarından oluşan zengin bir çeşitliliğe sahip”

diye konuştu.

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