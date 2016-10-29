Mağdur öğretmen ve memurlar incelenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada 15 Temmuz sonrası yaşanan mağduriyetleri gündeme getirdi.

Suçluların mutlaka en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirten Gürer “Ancak mağdurolanlar var. Bunlar içinde incelemeler hızla yapılmalıdır”dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de konuşmasında şöyle dedi:“ 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası nüfusuna göre en çok öğretmen ve memur açığa alınan illerden biri de Niğde’dir.

Niğde Cezaevinden gelen mektuplarda “Biz vatanseveriz, darbeyi kınıyoruz, suçumuz varsa Niğde meydanında bizi asın ama suçumuz yokken yaşadıklarımızı kabullenemiyoruz.” diyorlar. Mağdurlardan birinin eşi “Ben ve eşim öğretmeniz, 3 çocuğumuz var, eşim tutuklu, evimizin 50 bin lira kredi borcu bulunuyor, çocuklarım aç. Eşim cezaevinde olduğu için çalışma ihtiyacı duydum, gittim, temizliğe başladım, temizliğe gittiğim evde ise iki gün sonra sen ‘FETÖ’cüymüşsün, temizliğe gelme.’ dediler. Biz şimdi ne yapalım? Açlığa mahkûm ediyorlar, biz mağduruz.” diye mektuplar gönderiyorlar. 15 Temmuz öncesinde yasal bir sendikaya kısa süre üye olan ya da yasal bir bankaya bir dönem para yatıran ya da orada bulunan özel okula çocuğunu göndermiş olanlar açığa alınmış ya da tutuklular. Niğde, darbenin merkezi bir yer olmamasına rağmen, Niğde’de yapılan uygulamanın hızla, adil biçimde değerlendirilmesini talep ediyoruz.”dedi.

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