Uzun yıllar magazin gazeteciliğine hizmet eden usta gazeteciler kendileri için düzenledikleri “Magazin Gazetecileri Aylık Buluşmaları” adı altındaki gecede bir araya geldiler.

Eski menajerlerden Mehmet Güngör’ün sahibi olduğu Ataköy Marina’daki Namlı Kebap & Steak House’da afs İçecek’in de katkılarıyla bir araya gelen magazinciler felekten bir gece çaldılar.

Bugüne kadar ünlü simaların haberleri için koşturan magazin gazetecileri bu kez bir geceliğine de olsa işe ara verip eğlencenin tadını çıkarttılar.

Ünlü sanatçı Mustafa Keser ve genç sanatçı Yağız’ın da konuk olduğu gecede renkli anlar yaşandı. Aralarında mesleği bırakıp emekli olan gazetecilerinde yer aldığı gece ikinci kez düzenlendi. Her ay farklı sanatçıların konuk olacağı buluşmalar bundan böyle geleneksel olarak devam edecek.