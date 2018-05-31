Habertürk canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gazeteciler Nagehan Alçı, Gürkan Hacır ve Bülent Aydemir’in sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada trend oldu. Sosyam medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen İnce’ye ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı.

Özellikle Nagehan Alçı’yı verdiği cevaplarla ters köşe yapan Muharrem İnce’ye ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı.

ÜNLÜ İSİMLERİN TEPKİLERİ

Oyuncu Elçin Sangu, canlı yayınından sonra Nagehan Alçı hakkında paylaşımda bulundu. Sangu, “Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum o rezil olmaktan yorulmadı” dedi.

Sessiz kalmayan isimlerden biriside müzik yapımcısı Erol Köse oldu. Köse, “Alçı’nın üzerine İnce sıva çekildi! Şaka bir yana kocası Rasim Ozan ile Fetö bankasından kredi alan bu densiz dün madara oldu” dedi. Paylaşımın ardından ise programda geçen konuşma anının videosunu “Nagehan Alçı’nın İnce tarafından yerin dibine sokulduğu anlar” ifadelerinde bulundu