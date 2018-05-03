Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kargın köyü sakinleri, yıllardır köyün bitişiğindeki tepenin yamacında bulunan mağaralarda hayvancılık yapıyor. Çoğunluğu küçükbaş olan hayvanları için mağaraları besihane olarak kullanan köylüler, bölgede yaklaşık 100 yıldır bu şekilde besicilik yapıldığını söyledi.

Sandıklı’ya bağlı Kargın köyündeki hayvan yetiştiricileri, bölgede, yaklaşık 50 mağarayı besihane olarak kullanıyor. Yaklaşık 100 yıldır mağaralarda hayvan yetiştiren köylüler, yerleşim yerleri besihane yapmaya uygun olmadığı için mağaralardan yararlandıklarını söyledi. 20, 30 ve 50 koyun alan mağaralar olduğunu anlatan köylüler, kazma ve kürekle genişlettikleri bazı mağaralarda ise 200’e yakın koyuna baktıklarını kaydetti.

Mağaralarda koyun yetiştiren Seyit Karapunar (40), “Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi bu tepenin her yerinde hayvan yetişiyor. Mağaralarda besicilik yapılıyor” dedi.

Seyit Karapunar’ın babası İsmet Karapunar (79) ise, “17 yaşımdan bu yana bu mağaralarda hayvancılık yapıyorum. Köyümüzde herkes aynı şekilde. Atadan kalma bu mağaralar. Rum zamanından kaldığı söyleniyor.