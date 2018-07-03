TFF 2’nci Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) 19 yıl önce emekli olan maden işçisi ve eski futbolcu, teknik direktör Cahit Terzi (59) ile sözleşme imzaladı.

İşçi milli takımı olarak anılan madenci takımını 3 yıl önce profesyonel lige taşıyan Terzi, şimdi TFF 2’nci Lig’de olan takımı şampiyon yapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde 1979’da maden işçisi olarak işe başlayan Cahit Terzi, aynı zamanda Kilimli Belediyespor’da profesyonel futbol oynadı. Terzi, 31 yaşında futbolu bırakarak teknik direktörlüğe başladı. 1999 yılında da TTK’dan emekli olan Terzi, futbol oynadığı takım olan Kilimli Belediyespor’un yanı sıra, Kdz. Ereğli Belediyespor, Çaycumaspor, Fatsa Belediyespor da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Terzi, 2013 yılında ise Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’un başına geçti. Zonguldak Kömürspor, Terzi’nin teknik direktörlüğünde 7 yılın ardından 3’üncü Lig’e yükseldi. Profesyonel ligde de görevine devam eden Terzi, takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından görevinden istifa etti. Ardından 2,5 yıl Yeniorduspor’u çalıştıran Terzi, 2 sezon önce 2’nci Lig’e yükselen Zonguldak Kömürspor’a geri döndü. Geçen hafta 1 yıllık sözleşme imzalayan Terzi, tekrar yuvaya dönmekten mutlu olduğunu söyledi.