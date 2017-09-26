Kuzey Irak’taki referandumun ne anlama geldiği, Pazartesi akşamı ilk sonuçlar gelmeye başladığında belli oldu…

Elbir caddelerinde, elerindeki bayrakları sevinçle sallayıp, neşeyle bağıran insanlar görüldü… Zafer kazandıklarını düşünüyorlardı ve bu normal görülebilirdi… Ama ciddi bir sorun vardı ortada…

İsrail bayraklarıydı ellerindekiler…

Referanduma şiddetle karsı çıkanların “İkinci bir İsrail kurulmasına izin vermeyiz” sözleri bir işe yaramamış kısacası…

Baştan beri desteğini açık açık ilan eden İsrail içinse, çok sevindirici bir durum bu…

Karşı çıktıkları izlemini verecek açıklamalar yapmış olan iki süper güç, ABD ve Rusya ise nedense biraz sessizleşmiş durumda… Ama bu da normal… Kuklacı olmanın kuralları vardır ve bunların en önemlisi de yönetilen kuklanın sırtını sıvazlamaktır, ara sıra…

Ortadoğu’da tek kuklacının ABD olduğunu düşünenler yanılıyor… Rusya’nın da elinde ipler var… Ortadoğu pastasından payına düşeceği almaya çalışıyor…

Sahi siz Rusya ile İsrail arasındaki son krizi ne zaman gördüğünüzü hatırlıyor musunuz..?

Elbette ki İsrail’i de kuklacı olarak değerlendirmek yanlış olur… Çünkü kendini vaat edilmiş topraklar ütopyasının büyüsüne kaptırmış ve bu yolda devam etmeye kararlı adamların çoğunlukta olduğu bir ülke söz konusu olan…

Bazen geleneksel kurnazlıklarıyla, kimi zaman kulaklarını dış dünyadan gelen sert eleştirilere kapayarak; bildikleri yolda yürüyorlar…

…Ve “dini bir inancın başrolde olduğu bir ülke olmak” İsrail’i daha tehlikeli yapıyor…

Eğer Türkiye ne yapıyor diye merak ediyorsanız…

Biz, kuklacının sizi getirmek istediği yere çok yakın olduğumuzdan, “ne yaptığımızı bilmiyoruz” demek yanlış olmaz…

Hatalı olan, acelecilik koktuğu için hemen değiştirmek zorunda kalınan demeçleri buraya sığdırmak zor olur…

Özet olarak: “Türkiye’yi yönetenlerin o kadar çok iş var ki başında, şaşkınlık hâkim oldu her şeye” diyebiliriz…

Ya da isterseniz.”Vah Türkiye’m Vah” diyerek dövünebiliriz..!