Macbeth’ kapalı gişe

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDBO), uzun süredir provalarını sürdürdüğü, William Shakspeare’in yazdığı Giuseppe Verdi’nin bestelediği ‘Macbeth’ operasının 2’nci temsilini kapalı gişe oynadı.

‘Macbeth’ operası, Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelendi. Eseri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Ufuk Kasar ile sanatseverler izledi. Biletleri günlerce öncesinden tükenen eseri sanatseverler kapalı gişe izledi. William Shakspeare’in en kısası olmasının yanında en önemli trajedilerinden ‘Macbeth’, iktidar hırsının kölesi olan ve amaçlarına ulaşabilmek için her türlü kötülüğü yapabilecek kadar körleşen insanların öyküsünü anlatılıyor. Eserin orkestra yönetmenliğini Aytuğ Ülgen, sahne yönetmenliğini Recep Ayyılmaz, dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Ş. Gizem Betil üstlenirken, koro Şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Serbülent Biçer, Büşra Ay, ışık tasarımını ise Müfit Özbek üstlendi.

MDOB orkestrası ve bale bölümünün de görev aldığı eserde başlıca rolleri ise Hulusi Polat, Volkan Şen, A. Sevinç Demirağ, Mine Kurtoğlu, Hasan Berk, Tuncay Kurtoğlu, S. Bülent Bezdüz, Emrah Sözer, Erhan Kaya, Baran Taner, Serin Saybaşılı, Andrei Yevtushenko, K. Erdem Özdemir, Serkan Sevinç, Serkan Karagöz, Işıl Cavga Bölükbaşı, A. Devrim Dinçer üstlendi.

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