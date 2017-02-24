Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında hizmete açtığı ve kısa sürede Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri, birbirinden ilginç ve eğlenceli seminerlere sahne oluyor.

Cebeci Çankaya Evi bünyesindeki Baharevi sakinleri, ömür boyu eğitim kapsamında ‘kahkaha terapisi’ ile bol bol gülüp stres attı.

Çankaya Belediyesinin hobi ve meslek edinme kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da vatandaşlara hizmet verdiği Çankaya Evleri, yaşını almış vatandaşlara yönelik Baharevi ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Cebeci Çankaya Evi içerisinde bulunan Baharevi, Eser Bakım’ın eğitmenliğinde düzenlenen “Kahkaha Terapisiyle Stres Yönetimi” semineri ile katılımcıların yüzünü gerçek anlamda güldürdü.

Yaklaşık 20 Cebeci Baharevi sakininin katıldığı eğitim, gülmenin ve doğru nefes almanın stres ve hastalıklarla mücadelede ne kadar etkili olduğunun adeta kanıtı gibiydi.

Eğitimin başında oturdukları yerden bir dizi ısınma dansı yapan Cebeci Baharevi sakinleri, giderek hızlanan ritme ayak uydurmakta zorlanmadı ve ortaya keyifli bir dans gösterisi çıktı.

BEBEKLER 350, YETİŞKİNLER GÜNDE 16 KEZ GÜLÜYOR

Eğitmen Eser Bakım, gerek kendi hayatından verdiği örnekler, gerek katılımcılara sorduğu sorularla stresin kaynaklarının nasıl doğru tespit edilebileceğini ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini anlattı.

Gülmenin sinir sistemi üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğunu ve beyin kimyasını olumlu yönde değiştirerek kişiyi daha dirençli yaptığını kaydeden Bakım, “İki aylık bir bebek günde ortalama 350 kez güler.

Biz yetişkinlerde bu sayı 16’ya düşmüştür. Bu dramatik bir düşüş ve bizler stresin gülüşümüzü çalmasına izin vermemeliyiz. Güçlü olabilmenin yolu gülebilmekten de geçer.

Lütfen gülmeyi unutmayın” dedi.

Yaklaşık bir saat süren terapide Cebeci Baharevi sakinleri hem temel gülme egzersizleri yaptılar hem de paylaştıkları birbirinden eğlenceli anılarla birbirlerini güldürdüler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...