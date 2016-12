Lütfen akıllı olalım..!

Yaşları 20 ile 23 arası gencecik çocuklar öldü. Hafta sonu izninde belki bir pastanede kahve içeceklerdi, belki de bütçelerine göre çay, simit, üçgen peynirini tadacaklardı.

Siviller gibi davranarak nefes alacaklardı biraz…

“Keşke çıkmasalardı” demiştir anneleri, anneler evladına hep der ya “otur evde, ne işin var dışarda” diye.

Ama zamanı geriye saran bir icat çıkmadı daha. Giden gitti.

Bülent Ersoy’un söyledikleri aklıma geliyor sıkça, “Ben olsam evladımı askere yollamam” demişti.

Herkes saldırdı ona. Sen ne anlarsın türünden, vatan haini ilan ettiler. Oysa o çocuklara üzülmüştü belli ki.

Ben de üzülüyorum. Evladı büyüyen bir anne sıfatıyla, endişeleniyorum her biri için…

Ama tahammülsüz bir topluma dönüştüğümüzden beri ya ağzımı açmıyorum ya da lafımı seçerek, kılı kırk yararak konuşuyorum. Kelimeleri tek tek seçerek, düşünerek yazıyorum ama gerçek fikirlerimi de kâğıda dökmekte çok zorlanıyorum.

En çokta sevgili Orhan Uğuroğlu bilir. Gece yarısı attığım yazılarım için “lütfen iyi bak sakıncalı bir şey yazmış mıyım?” diyorum.

Sağ olsun sözünü tutuyor yazılarımı kırpıyor, tabii ben istediğim için. Aksi halde şimdiye ohhoo…

Hemen hemen her sabah “inşallah bugün terör can almayacak, masum birileri ölmeyecek” diye aklımızdan geçirir hale geldik.

Çözüm diye başlandı, pişman olundu şimdi durum bu; her gün şehit cenazeleri… Allah rahmet eyler, sabrını verir biliyorum da yine de yüreğim el vermiyor.

Son yıllarda Avrupa Birliği ve Amerika’daki Kürdistan sevdası halka da geçmiş durumda.

1992 de bir röportaj yayınlanmıştı STAR TV’de, Amerikan halkı Türkiye’nin ve Irak’ın yerini bilmiyorlardı. Şimdi sosyal medyada gördüğüm, Amerika ve Avrupa vatandaşı pek çok kişi tarafından PKK destekleniyor.

Ama bunda bizim entel dantellerin de rolü var. HDP yi destekleyerek son gelişmelerde Türkiye’nin haksız olduğu imajını yarattılar. Erdoğan üzerinden Türkiye’yi vurmak arayıp bulamadıkları fırsat!

Hem terör mağduruyuz hem de sokaktaki adam beni konuşturmuyor. “PKK değil bombayı Erdoğan yaptırdı” diye büyük bir iftira kampanyası öyle emin bir şekilde ağız birliği etmişçesine yayılıyor ve üstüne üstlük halk da buna inanıyor ve böyle konuşuyor.

Amerika ve AB kurulacak bir Kürdistan için kolları sıvayalı yıllar olmuştu ama sanırım icraata başlayalı da epey olmuş, hızla gelişmiş te haberimiz yokmuş.

Avrupa’daki Türkler de burada Esad’a bağırıp çağırıyor.

Ancak bu çirkin ve Türkiye’yi bölmek üzerine oluşturulan haksız lobi politikalarına karşı Türkiye’nin hiçbir karşı lobi faaliyeti yok.

Çok geç kalınmış ama çok hızlı da telafi edilebilir ve dünyaya Türkiye’nin terör mağduru olduğu anlatılabilir.

Ben bunu düşünürken bakıyorum başka yanlış yapılıyor.

HDP nin boş binalarına saldırmak niye? Siz saldırdıkça Türkiye mağdur olmaktan çıkıp, haksız durumuna düşüyor.

Lütfen akıllı olalım..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...