Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 9 yıl 6 ay hapis cazesı almasının ardından ilk kez konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen efsanevi başkan Lula, “oyuna devam edeceğini” söyleyerek 2018 Devlet Başkanlığı Seçimleri için adaylığını açıkladı.

Eski başkan Lula İşçi Partisinin (PT) Sao Paulo’daki binasında yaptığı basın toplantısında mahkemenin 9 yıl 6 ay ceza verdiği pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarını reddetti. Lula, siyasi karar verdiğini söylediği mahkemeyi ülkedeki demokrasiyi yok etmekle suçladı ve şöyle devam etti: “Moro’nun bana değil tarihe hesap vermesi gerekiyor. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu tarih söyleyecek.”

Oyuna devam

Siyasi kariyerinin sadece Brezilya halkı tarafından durdurulabileceğini söyleyen Lula, “Eğer bu cezanın beni oyundan atacağını düşünen varsa bilsin ki oyunu oynamaya devam edeceğim” diyerek 2018 Devlet Başkanlığı Seçimleri için adaylığını da açıkladı.

Silva’nın yeniden seçimlere katılabilmek için öncelikle masumiyetini kanıtlaması gerekecek.

Lula yandaşları sokakta

Öte yandan Sao Paulo’da iki gündür Lula yanlısı gösteriler sürüyor. Lula yandaşları da bunun bir siyasi kumpas oyduğuna inanıyor.

2-4 Haziran tarihleri arasında 16 yaşın üzerindeki 118 belediyedeki 2 binden fazla Brezilyalının katıldığı ankette seçimlerin favorisinin eski Devlet Başkanı Lula olduğu açıklanmıştı. Yüzde 2.2’lik hata payıyla çalışan anket 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde Lula’nın kazanacağını göstermişti.

Lula, kamuya ait petrol şirketi Petrobras şirketindeki yolsuzluk operasyonu kapsamında 9 yıl 6 ay hapis cezasının yanı sıra 200 bin dolar para ve 19 yıl boyunca kamu görevlerinde bulunmama cezası almıştı.

İktidar sağcılara geçti

Lula ve Lula’dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Dilma Rousseff’in yolsuzluk söylentileri nedeniyle görevden alınması, şimdiki başkan Michel Temer’e başkanlığa giden yolu açmış, böylelikle iktidar sosyalistlerin elinden seçimsiz bir biçimde sağcılara geçmişti. Rousseff yaşananların komplo olduğunu söylemişti. Lula da kendisine yönelik suçlamaları en başından itibaren reddetmişti.

Brezilya’da 2003-2012 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulunan Lula, ülkedeki fakirliği sonlandırmak adına yaptığı ekonomik reformlarla adından sıkça söz ettirmişti.