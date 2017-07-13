Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yolsuzluk suçlamasılla 9 yıldan fazla hapis cezası aldı.

Efsanevi başkan Luiz Inacio Lula avukatları, üretilen delillerin inandıcılıktan uzak olduğunu ifade ederek yargının siyasi amaç güttüğünü söyledi. Karara, Lula’nın avukatlarının itiraz etmesi bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, kamu şirketi Petrobras’taki yolsuzluklara odaklanan “Lava Lato” (Araba Yıkama) davası kapsamında kara para aklamak ve pasif yolsuzluk suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Savcılar Lula’nın, rüşvet olarak Guaruja’da 1.15 milyon dolarlık bir tripleks aldığını iddia ediyordu.

“Üretilen deliller inandırıcı değil”

Lula’nın avukatı ise Lula’nın masumiyeti konusunda ısrar ederek şöyle devam etti: “Üretilen deliller inandırıcı değildir. Lula’nın masumiyetini gösteren kanıtlar pervasızca görmezden gelindi. Siyasi amaç güden yargı Brezilya yasalarına, demokrasiye ve Lula’nın temel insan haklarına saldırmıştır. Bu Brezilya halkı ve uluslararası kamuoyu için endişe kaynağıdır.”

Karara, Lula’nın avukatlarının itiraz etmesi bekleniyor.

Halk sokağa çıktı

Kararın ardından ülkenin en büyük kenti São Paulo’da halk sokağa döküldü. Kararı protesto eden Lula taraftarları “Diren Lula”, “Lula’ya hapis devlete darbedir” yazılı pankartları taşırken Lula karşıtları da “Lula bir hırsız”, “Senin için zaman geldi” dövizleriyle sabaha kadar sokaktaydı.

Anketler Lula’dan yanaydı

Cezası kesinleştiği takdirde Lula, Brezilya yasalarına göre 2018 başkanlık seçimlerine giremeyecek. Lula taraftarları ısrarla bunun Lula’yı devre dışı bırakmak için siyasi bir karar olduğunu söylüyor.

Kararı sert bir biçimde eleştiren İşçi partisi milletvekili Paulo Piment’a Lula’nın aday olamadığı bir seçimin yapılmasına için vermeyeceklerini söyledi.

2-4 Haziran tarihleri arasında 16 yaşın üzerindeki 118 belediyedeki 2 binden fazla Brezilyalının katıldığı ankette eçimlerin favorisinin eski Devlet Başkanı Lula olduğu açıklanmıştı. Yüzde 2.2’lik hata payıyla çalışan anket 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde Lula’nın kazanacağını göstermişti.

Lula: Siyasi komplo

Lula ve Lula’dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Dilma Rousseff’in yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden alınması, şimdiki başkan Michel Temer’e başkanlığa giden yolu açmış, böylelikle iktidar sosyalistlerin elinden sağcılara geçmişti. Rousseff yaşananların komplo olduğunu söylemişti. Lula da kendisine yönelik suçlamaları en başından itibaren reddetmiş ve bu suçlamaların arkasında siyasi amaçların olduğunu vurgulamıştı.

Brezilya’da 2003-2012 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulunan Lula, ülkedeki fakirliği sonlandırmak adına yaptığı ekonomik reformlarla adından sıkça söz ettirmişti.