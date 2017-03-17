Lufthansa ve pilot sendikası Vereinigung Cockpit arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, geçmişte çözümlenemeyen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

İmzalanan iyi niyet sözleşmesinde, müzakere ortakları; Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Germanwings’te çalışan pilotların ileriye dönük emekliliğe geçiş ödemeleri, istihdam şartları ve toplu ücret anlaşmaları ile ilgili bu sözleşme çerçevesinde bir anlaşmaya vardı.

Aracı Doktor Gunter Pleuger tarafından Şubat ayında geliştirilen toplu iş sözleşmesi önerileri, değerlendirmelerin bir bölümünü oluşturdu. Ama yeni yapılan anlaşma tahkim önerilerinin gereksizliğini resmi olarak kabul etti. Aynı şekilde Lufthansa da geçtiğimiz günlerde açıklanan ve alınması planlanan 40 yeni uçak için görevlendirilecek kişileri bu toplu iş sözleşmesinin dışında bırakacak.

Önümüzdeki aylarda, anlaşmaya varılan toplu iş sözleşmesi kanunu detaylı olarak ele alınacak. Sözleşme emeklilik planlarının dönüşümüyle ilgili bir defaya mahsus bir bilanço indirimi sağlıyor. Anlaşmanın maliyet düşürücü unsurları karşılığında, mevcut uçuş operasyonlarındaki 325 uçak 2022 yılına kadar aşamalı olarak görevlendirilecek.

Bu da Lufthansa’nın önümüzdeki yıllarda stajyer pilot kiralamasına olanak sağlayacak. Ayrıca pilotlar ve kaptan adayları için önemli sayıda pozisyonlar yaratarak yeni kariyer olanakları sunacak. Müzakereler süresince herhangi bir grev olmaması için mütekabil uzlaşma sağlandı ve 2022 yılında sonlanacak toplu iş sözleşmesinin çok yakında nihai şekline geleceği açıklandı.

Deutsche Lufthansa AG Hukuki İşler ve İnsan Kaynakları Başkanı Dr. Bettina Volkens, yapılan iyi niyet sözleşmesi ile sonunda önemli bir atılımda bulunulduğunu söyledi ve ekledi:

“Çözümlenememiş toplu iş sözleşmesi kanunu konularında pilot sendikası Vereinigung Cockpit ile kapsamlı bir çözüm bulmamız için artık yolumuz açık. Bu sadece şirketimizin tarihinde en uzun süren toplu iş sözleşmesinin sona ermesi anlamına gelmemekte aynı zamanda 2022 yılına kadar sürecek olan sürdürülebilir bir anlaşma niteliği oluşturmakla birlikte Vereinigung Cockpit sendikası ile yeni bir sosyal ortaklığın da temelini attığımızın göstergesidir. Sonuca giden yolda ağır bir yükün altına giriyoruz ama bu Lufthansa’nın menfaatine olmakla birlikte çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için de kayda değer nitelikte bir uygulama oldu. Bugün bu olayı başarıya ulaştıran herkese teşekkür etmek istiyorum. Artık yapacak çok işimiz var çünkü bu yaptığımız toplu iş sözleşmesi anlaşmasının bir an önce uygulamaya geçmesini istiyoruz.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...