Lüfer kırmızı etle yarışıyor

Çanakkale’de av yasaklarının sona ermesinden sonra balıkçı tezgahlarında boyuna göre kilosu 45- 50 TL’den satışa sunulan lüfer, kırmızı etle yarışır hale geldi. Kasapta kırmızı et fiyatları kıyma 40 liradan, kuşbaşı 42 liradan, işlenmiş kuzu eti ise 52 liradan satılıyor. Kırmızı ette en pahalı fiyat ise 65 lira ile bonfile.

Çanakkale Boğazı’nda 2016- 17 su ürünleri avcılığının 1 Eylül itibariyle başlaması ardından tezgahlarda yeni yeni yerini amaya başlayan lüfer boyutuna ve gramına göre 45 ile 50 liraya tezgahları süsledi. Olumsuz hava koşulları ve avcılığın az yapılması nedeniyle yüksek fiyatla satılan denizin en değerli balıklarından olan lüfer bu haliyle kırmızı ete adeta rakip oldu. Geçtiğimiz bir aylık dönemde düşük fiyatlar nedeniyle palamuta doyanlar ise lüfer ve kırmızı et arasındaki tercihini damak tadına göre yapıyor.

Çanakkale’de 20 yıldan bu yana balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, tezgahlara lüfer gelmeye başladığını söyledi. Lüferin şu an kırmızı etle aşağı yukarı aynı fiyattan tüketiciye ulaştığını belirten Volkan Kaşıkçı sözlerine şöyle devam etti:

Reklam “Lüferin kilosu 45 liradan satılıyor. Dar gelirliler lüferi tercih etmiyor. Onun yanında lüfer fiyatlarının daha da düşmesini bekliyoruz. Bu olumsuz hava şartlarından dolayı lüfer fiyatları biraz daha yüksek. Havalar düzeldiği müddetçe fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Tezgahlarımızda palamut satışı devam ediyor. Tanesi 10 ile 12.5 lira civarında. Sarıkanatı kilosu 30 liradan hamsiyi ise 10 liradan satıyoruz. Şu an lüfer denizlerde bol. Ama hava şartlarından dolayı avlanması az. Şu an vatandaşların ilgisi zayıf. Gelir durumu orta seviyede olanlar tercih edemiyor. Bir üst tabakanın tercihi ise lüfer oluyor.”

“BALIK SEZONU BEREKETLİ GEÇTİ”

Çanakkale’de 8 yıldır balıkçılık yapan Numan Mutay, bu seneki balık sezonunun bereketli geçtiğini belirtti. Palamutla başlayan sezonda şimdi çinekop ve lüferin tezgahlarda yerini almaya başladığını kaydeden Numan Mutay, “Lüferinde çok bol olduğu söyleniyor. İnşallah bu sene halkımızda bol bol balık çeşidi ve lüferi yedirmeyi düşünüyoruz. Lüferin fiyatı şuanda kilosu 40 ile 45 lira arasında. 10 – 15 güne kadar bu uiyatların düşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Ravzavur Et’de kasap olarak çalışan 26 yaşındaki Ender Öztürk, kurban bayramından sonra et fiyatlarının doğal olarak düştüğünü ifade ederken, “Şu an kıyma 40, kuşbaşı 42, işlenmiş kuzu eti ise 52 lira. Özellikle balığa da talep olması nedeniyle fiyatlar böyle seyrediyor” diye konuştu.

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