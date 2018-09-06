Çerçesov, Türkiye karşısında ellerinden geleni yapacağını belirtti.

“Lucescu’ya saygı duyuyorum. Bizim Türkiye’den Türkiye’nin bizden öğreneceği çok şey var. Biz kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız. Takımı yapılandırmaya gidiyoruz. Sonucu görmek lazım. Oyuncularımızın lig ve Avrupa maçlarına göre turnuvada yer alıp alamayacaklarına karar vereceğiz”

“DZYUBA YARIN SAHADA OLACAK”

Takımın önemli bir gol silahı olan Artem Dzyuba’dan da övgüyle söz eden Çerçesov, “Artem bizim futbolcumuz, her şeyimiz. Halkın da çok sevdiği bir isim ve yarın sahada olacak” dedi.

GAZINSKI: “GÜZEL BİR TURNUVA YAŞADIK”

Rusya Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Yuri Gazinski, ” Yarın kontrollü olup hatayı en aza indiren buradan karlı çıkacak” dedi.

Rusya Milli Takım futbolcusu Yuri Gazinki, yarın oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’nda Rusya Milli Takımı’nın gösterdiği performansla sözlerine başlayan Yuri Gazinki, “Güzel bir turnuva yaşadık. Yeni sezon başlıyor. Acaba aldığımız derecenin üstüne çıkabilecek miyiz? Güzel neticeler sonucunda buralara geldik” dedi.

“DZYUBA’NIN SAHADA OLMASI BİZE GÜÇ VERİYOR”

Gazinski, takım arkadaşı Dzyuba için ise “Saha da olması bize güç ve destek veriyor. Onun sahada varlığı bizim için pozitif” şeklinde konuştu.



Çerçesov, Türkiye karşısında ellerinden geleni yapacağını belirterek, “Lucescu’ya saygı duyuyorum. Bizim Türkiye’den Türkiye’nin bizden öğreneceği çok şey var. Biz kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız. Takımı yapılandırmaya gidiyoruz. Sonucu görmek lazım. Oyuncularımızın lig ve Avrupa maçlarına göre turnuvada yer alıp alamayacaklarına karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“DZYUBA YARIN SAHADA OLACAK”

Takımın önemli bir gol silahı olan Artem Dzyuba’dan da övgüyle söz eden Çerçesov, “Artem bizim futbolcumuz, her şeyimiz. Halkın da çok sevdiği bir isim ve yarın sahada olacak” dedi.

GAZINSKI: “GÜZEL BİR TURNUVA YAŞADIK”

Rusya Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Yuri Gazinski, ” Yarın kontrollü olup hatayı en aza indiren buradan karlı çıkacak” dedi.

Rusya Milli Takım futbolcusu Yuri Gazinki, yarın oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’nda Rusya Milli Takımı’nın gösterdiği performansla sözlerine başlayan Yuri Gazinki, “Güzel bir turnuva yaşadık. Yeni sezon başlıyor. Acaba aldığımız derecenin üstüne çıkabilecek miyiz? Güzel neticeler sonucunda buralara geldik” dedi.

“DZYUBA’NIN SAHADA OLMASI BİZE GÜÇ VERİYOR”

Gazinski, takım arkadaşı Dzyuba için ise “Saha da olması bize güç ve destek veriyor. Onun sahada varlığı bizim için pozitif” şeklinde konuştu.

