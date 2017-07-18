Alper Taşdelen; “Değerli arsalarımızı ranta açmıyor, halkımızın mutluluğu için park ve sosyal alanlara dönüştürüyoruz.”

Lozanpark’ın yeni etaplarının çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından halkın hizmetine sunulanacak olan yeni etaplar 112 bin metrekarelik dev alanıyla Ankaralıların yeni yaşam merkezi olacak.

Yeni park çalışmalarını hızla sürdüren Çankaya Belediyesi, yapımı devam eden Lozanpark 3. ve 4. etapların tamamlanmasının ardından Ankara’ya 60 bin metrekaresi yeşil alan olan toplam 112 bin metrekarelik yeni iki park kazandıracak.

Ankara’nın en yeşil ilçesi olan ve her geçen gün yeşil alanlarını yeni parklarla artıran Çankaya Belediyesi, bu kez tüm Ankara’ya hizmet verecek alanların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır 1. ve 2. etaplarıyla Ankara’nın eğlenme ve dinlenme mekanına dönüşen Lozanpark’ın yeni bölümlerinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

ALPER TAŞDELEN: “HALKIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE”

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Lozanpark 3 ve 4. etapların kent merkezinde park ve yeşil alan anlamında önemli bir açığını kapatacağını belirterek; “Değerli arsalarımızı ranta açmıyor, halkımızın mutluluğu için park ve sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Çünkü biz, doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz” şeklinde konuştu. Halkın mutluluğunun her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Taşdelen, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ve yeni etapların kısa süre sonra hizmete sunulacağını belirtti.

HERKESE HİTAP EDECEK 112 BİN METREKARELİK TOPLAM ALAN

Yıldız Mahallesi’nde 365 Alışveriş Merkezi ile Zirvekent bölgesinde bulunan 3. ve 4. etaplar 112 bin metrekare toplam alanlarıyla büyük birer park olarak Ankaralılara hizmet verecek. 60 bin metrekaresi yeşil alan olarak hazırlanan parklar, birbirinden farklı özellikleri ile herkese ve her isteğe hitap edebilecek tarzda düzenleniyor.

Giriş bölümündeki tören alanıyla ziyaretçileri karşılayacak olan 3. etapta, orta meydan, kapalı ve açık bölümleri olan kafeterya, büyük bir süs havuzu, 2 metre genişliğinde doğal dere ile bisiklet ve araç yolları bulunacak.

2 adet basketbol sahasının yanı sıra voleybol ve tenis sahaları, kondisyon alanı ile soyunma odaları bulunan 4. etap ise spor yapmak isteyenler için öncelikli olacak. Koşu yolu ile çocuklar için oyun alanlarının da bulunacağı 4. etapta, 3. etapta olduğu gibi açık ve kapalı alanları bulunan kafeteryası ile hizmet verecek.

İÇİNDE “ÇANKAYA EVİ” DE OLACAK

Çankaya Belediyesi’nin sosyalleşmek adına büyük önem verdiği merkezlerden olan Çankaya Evlerinden bir yenisi de 3. etapta yer alacak. Başta kadınlar olmak üzere tüm bölge halkını hobi ve kişisel gelişim kursları ile buluşturan Çankaya Evleri, çocuk oyun odaları ve çok amaçlı salonları ile de dikkat çekiyor. 3. etapta, 250 metrekare alana kurulacak yeni Çankaya Evi adeta vatandaşların ikinci evi olacak.

BİYOLOJİK GÖLETLER DOĞANIN FERAHLIĞINI ŞEHRE GETİRİYOR

Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde uygulamaya koyarak Ankara’ya kazandırdığı ve daha sonra birçok parkında yaygınlaştırdığı biyolojik göletler her iki etapta da yer alacak.

Eko sisteme katkı sağlamasının yanı sıra kent yaşamındaki estetik rolüyle de dikkat çeken biyolojik göletler, kimyasal madde kullanılmadan su bitkileri ve yararlı mikroorganizmalar sayesinde suyunu arıtarak temiz kalma özelliğine sahip. Görsel güzelliğiyle şehrin içine doğadan bir parça sunan biyolojik göletlerden 3. etaba bin 495 metrekare, 4. etaba ise 3 bin 750 metrekare büyüklüğünde birer tane yapılacak.