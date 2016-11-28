LÖSEV Lösemi ve kansere eğitimle dur diyecek

18 yıldır Lösemi hastası çocuklar ve ailelerine umut olan LÖSEV, genç nesilleri kansere karşı bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Türkiye genelinde sayısı 20.000’i aşkın lösemili çocuğa ve ailesine tamamen ücretsiz tedavi ve sosyal yardım hizmeti sağlayan LÖSEV; anaokulu çağından üniversite seviyesine kadar her yaş grubunda çocuğa ve gence okullarında ulaşarak Lösemi ve Kanser, Kanserden Korunma ve Sağlıklı Beslenme Yöntemleri konulu eğitimlerle bilgilendiriyor.

İlk ve orta öğretim seviyesinde “KARDEŞ OKUL”, Üniversite seviyesinde ise “KAMPÜSTE LÖSEV” adı verilen iki projeyi uygulamaya koyan LÖSEV, sayısı yüzbinleri bulan öğrenciye sağlıklı yaşama dair tavsiyeler sunuyor, kansere karşı yüksek bir bilinç oluşturuyor.

AMAÇ LÖSEMİ VE KANSERDEN KORUNMAK

Lösemi’nin gerekli önlemler alındığında korunulabilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu gerçeğinden yola çıkan LÖSEV yetkilileri, hastalığa yakalanma oranını düşürmek, genç nesile sağlıklı beslenerek hastalıklardan korunma bilincini yerleştirmek ve bunu ülke geneline yayabilmek amacıyla geliştirdiği projeleriyle okullarla iletişim kurarak eğitim seminerleri gerçekleştiriyor.

Bu seminerlerde LÖSEV’in faaliyet alanları, kansere karşı alınacak önlemler ve sağlıklı beslenme sürecinde izlenmesi gereken temel noktalar çocuklara ve gençlere iletiliyor. Video sunumlar ile desteklenen eğitim seansları sonrasında öğrenciler LÖSEV yetkililerine akıllarındaki soruları iletip bunlara cevap bulabiliyorlar.

Gerçekleştirilen seminerlerde aynı zamanda LÖSEV için yapılabilecek çalışmalar, kampanyalar ve gönüllülük faaliyetleri konusunda da bilgi sahibi olan öğrenciler, okullarında yürütülen topluma hizmet uygulamaları ve üniversite hayatına giriş dersleri gibi spesifik çalışma alanlarında bu verileri kullanabiliyor, LÖSEV’e başvurarak bu alanlarda gösterecekleri faaliyetler konusunda LÖSEV yetkilileri ile iletişim halinde olabiliyorlar.

Bir ders saati sürenin yeterli olduğu seminerler için LÖSEV yetkilileri okullara tanıtıcı ziyaretler gerçekleştirirken; okul yetkilileri, öğrenciler ya da veliler de LÖSEV irtibat ofisleri ile bağlantı kurabiliyor ve seminer programına kayıt yaptırabiliyorlar.

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