LÖSEV İyilikler Tırı mutluluk dağıtmaya devam ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştıran LÖSEV İyilikler TIR’ı bu kez Ankara da lösemili çocuklar için çalışıyor.

LÖSEV, ‘Anadolu’ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı’ projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak Ankaralılar ile buluştu.

Tüm Türkiye’yi dolaşarak lösemi ve kanser tedavisi gören hastalara ve yakınlarına yardımları ileten LÖSEV iyilikler tırı bugün Ankara’daydı.

LÖSEV’e kayıtlı yüzlerce aile gıdadan kıyafete oyuncaktan kırtasiye malzemelerine kadar birçok ihtiyaçlarını bu TIR aracılığıyla karşıladılar.

Konu ile ilgili gazetemize özel açıklama yapan LÖSEV aktif iletişim sorumlusu Selin Çakıcı; “Bugün Ankara’da iyilikler tırımız ile birlikte vakfımıza kayıtlı olan çocuklarımız ve ailelerine koli koli yardım ve mutluluk dağıtıyoruz. LÖSEV’iniyilikler tırı Türkiye’nin 81 vilayetini gezerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtıyor.

LÖSEV’in tüm bağışçılarına çok teşekkür ediyoruz. Bu koca yürekli bağışçılarımızla ailelerimize bu yardımları bu mutlulukları iletiyoruz. Aynı zamanda LÖSEV için gönüllülükte çok önemli tüm bağışçılarımıza ve gönüllülerimize LÖSEV’in yanında olduğu için yürekten teşekkür ediyoruz sizin desteklerinizle güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Anne Esra Çakır; “Oğlum 2011 de lösemi hastalığına yakalandı. Oğlum ilkokul ikinci sınıftan itibaren LÖSEV ilkokuluna başladı. Bende o günden sonra LÖSEV gönüllüsü oldum. İnsanlara yardımcı olabilmek onların sorunlarına çözüm bulmak çok güzel” dedi.

Bir festival havasında gerçekleşen etkinlik süresince gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulundu. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre olanları gönüllerince seçti.

LÖSEV iyilikler tırı Ankara’da Eryaman, Keçiören ve Ankamall AVM de ihtiyaç sahiplerine yardımlarını yapmakta.