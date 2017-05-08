LÖSEV’in tüm dünyada hızla artan kanser vakalarına karşı bireylere düşen görevleri hatırlatmak, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği geleneksel “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” bu sene de başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Antalya’da aynı anda hayata geçirildi.

Kurulduğu yıldan bu güne kanserle mücadelede sayısız başarılara imza atan LÖSEV, dünyada ve Türkiye’de her cephede kanserle savaşmaya devam ediyor. Ana sınıflarından üniversitelere, devlet kurumlarından özel kuruluşlara, gönüllülerden bağışçılara dek her kesime ulaşarak hastalıktan korunma yollarını anlatıyor, seminerler, etkinliklerle toplumsal bilinç sağlıyor.

LÖSEV’in tüm dünyada hızla artan kanser vakalarına karşı bireylere düşen görevleri hatırlatmak, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği geleneksel “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” bu sene de başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Antalya’da aynı anda hayata geçirildi. 7 Mayıs 2017 Pazar günü düzenlenen yürüyüşler LÖSEV Gönüllüleri, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla hem “Kansere Dur” dedi, hem de binlerce kanser hastasına umut aşıladı.

Ankara’da ki etkinliği Eymir Gölü’nde gerçekleştiren LÖSEV, özellikle çocukların, savaştıkları hastalığın acılarını unutup eğlendiği yürüyüşte, parmak boyama, zumba gibi aktivitelerin yanı sıra mini yarışmalar da gerçekleştirildi. Alanda açılan stantlarda Lösemi tedavisi bitmiş çocukların annelerinin el emeği ürünlerinin satışı gerçekleştirildi. Öte yandan katılımcılar, “Güneşli günler görebilmem için …Bir tuğla da siz koyun”, “Sağlığınız servetinizdir” pankartlarının altında poz verdi.

Sağlığınız servetinizdir

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER yapılacak en önemli yatırımın sağlık olduğuna dikkat çekerek : “Sağlığımız en değerli varlığımız, ne yazık ki kıymetini ancak kaybedince anlıyoruz. Bizler bu projeler ile hastalanmadan önce harekete geçerek, korkunç hızla artan kansere karşı pek çok riski bertaraf edebileceğimizi paylaşıyor ve sağlığımızın önemine dikkat çekiyoruz. Halkımızı sağlıklı beslenmeye ve hareketli bir yaşama davet ediyoruz. Alınacak basit tedbirlerle, biraz gayret ve çaba ile çok daha zinde, mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade ediyoruz.” dedi.

Bağışlar için

LÖSEV’e bağış yapmak isteyenler

Telefondan, TÜRK TELEKOM veya VODAFONE faturalı hatlarınızdan 3406’ya SMS göndererek bağış yapabilirsiniz. Her bir mesaj bedeli 10 TL’dir. (Türk Telekom ve Vodafone abonelerinden +2 sms mesaj gönderim ücreti alınmaktadır.)

Bankadan ZİRAAT BANKASI, YAPI KREDİ, TEKSTİLBANK, TEB, ŞEKERBANK, ING BANK, İŞ BANKASI, HALKBANKASI, GARANTİ BANKASI, FİNANSBANK, AKBANK, VAKIFBANK, DENİZBANK isimleri bulunan bankaların kurumsal bağış ekranlarından vakfa bağışta bulunabilirsiniz.

Bu şekilde gerçekleştireceğiniz bağışlarda banka, LÖSEV hesap numarası ya da şube kodu bilgilerini sorgulamayacak ve iletişim bilgileriniz otomatik olarak vakfa aktarılacak. Tüm Türkiye’deki bütün banka şubelerinden herhangi bir masraf ödemeden LÖSEV’e bağışlarınızı yapabilirsiniz

Çelenk ve taziye- mutluluk sertifikası bağışlarınız, Bir yakınınızın acılı veya mutlu gününde vakfa yapacağınız bağışlar, hem anlamlı bir LÖSEV Çelengi ya da Özel LÖSEV Duygu Sertifikaları ile hatırlanır hem de lösemili bir çocuğumuzu yeniden hayata kazandırabilirsiniz.

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