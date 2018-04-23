LÖSEV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı vakıf merkezi ve tüm şubelerinde büyük coşku ile kutladı. Lösemili ve kanser hastası çocukların katılımları ve düzenlenen etkinlikler ailelerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

Lösemi savaşını kazanan ve tedavisi hala devam eden çocukların birbirlerine moral verdiği, doyasıya eğlendiği, sürprizlerle dolu kutlamalara dönüştü.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, Atatürk’ün 1920’de çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarıyla kutladı 23 Nisan günü LÖSEV Merkez, şubeler ve temsilciliklerinde gerçekleştirilen etkinliklere LÖSEV’e kayıtlı çocuklar ve aileleri katıldı.

Geziler, balolar, dış mekan etkinlikleri ve hastane partilerinin düzenlendiği kutlamalarda illüzyon gösterisinden, palyaçolarla danslara, canlı müzik performanslarından hediyelere kadar birçok sürpriz, lösemi savaşını kazanan ve mücadelesi süren miniklerin morallerini yükseltmek ve yüzlerinde tebessüm bırakmak amacıyla hayata geçirildi.

Lösev Koleji’nde Coşkulu Kutlama

Kayseri Bursa Eskişehir Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra Ankara LÖSEV koleji öğrencileri de büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Hazırladıkları gösterileri sergileyen minik kahramanlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Lösemi tedavisini bitirerek büyük bir zafere imza atan ve eğitimlerine devam eden çocuklar tedavisi devam eden çocuklara umut ışığı oldular. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER; “LÖSEV olarak çocuklarımızın her günü bayram coşkusu ile mutlu ve sağlıklı geçsin diye çabalıyoruz. Unutmayalım ki onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için, biz büyüklere önemli görevler düşüyor. Attığımız her adımda ülkemizi ve geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünelim, önemseyelim” diye konuştu.

LÖSEV Koleji 1. Sınıf öğrencisi Berire D. ‘Çok uzun süredir arkadaşlarımla bugün için hazırlanıyoruz. Sahneye çıktığımda çok heyecandım. Şuan tedavisi devam eden arkadaşlarımın da biran önce iyileşip yanımızda olmalarını istiyorum.’ Dedi.

Hastanelerde Yatan Çocuklara Hafta Boyu Ziyaretler

Hastanelerde yatarak tedavisi süren çocukları bu günde de unutmayan LÖSEV yetkilileri, tüm hastanelere ziyaretler yaparak, sürpriz hediyeler ile bayram coşkusunu minik yüreklere taşıdı. Çocukların görülmeye değer mutlulukları ve LÖSEV çalışanları ve milyonlarca LÖSEV Gönüllüsü ve bağışçısının en büyük başarısıdır.