Lösemili Eyüp’ün hayali gerçek oldu

ADANA’da babası da kanser olan ve güç şartlarda yaşam savaşı veren lösemi hastası 8 yaşındaki Eyüp Dal’ın hayali olan araba modelli yatak ve dizüstü bilgisayar hayırseverler tarafından alındı.

Aylık 200 lira kirayla 2 odalı bir evde oturan, sokaklarda seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan kanser hastası Fehmi Dal’ın 3 çocuğundan kendisi gibi yine kanser olan lösemi hastası 8 yaşındaki Eyüp Dal, tek hayalinin araba modelli bir yatak ve dizüstü bilgisayar olduğunu söylemişti.

Asker olmak ve babasını tedavi ettirmek istediğini söyleyen Eyüp’ün hayalinden haberdar olan Gündoğdu Holding ve Vakfı Onursal Başkanı işadamı Yunus Gündoğdu, yeni kurulan vakfın ilk desteği olarak Eyüp’ün hayalini gerçekleştirdi. Araba modelli yatak ve dizüstü bilgisayara Eyyüp’e teslim eden ve bizzat ziyaret eden Gündoğdu, bu tür yardımların tüm işadamlarına nasip olmasını dilerken,

“Eyüp ve kardeşlerine destek olmaktan çok mutluyuz”

dedi.

VALİLİK TALİMAT VERDİ

Adana Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne talimat vererek ailenin durumunun araştırılmasını istedi. Bunun üzerine yetkililer Dal ailesini ziyaret ederek, maddi-manevi durumun tespiti için inceleme başlattı. Sağlık Bakanlığı tarafından ise ailenin sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi için aileye doktor gönderildi.

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