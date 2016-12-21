Lösemili çocuklar zamanı durdurdu

EGE Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocuklar, sosyal medyada dünya çapında popüler bir uygulama olan ‘Mannequin Challenge’ ile zamanı durdurdu. Hastane’de düzenlenen yılbaşı kutlaması kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe çocukların aileleri ve hastane personeli de katıldı.

KİTVAK-Kemik İliği ve Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı kutlaması düzenledi. Çocuklar, ‘Bayram Abla’ animasyon ekibinin noel baba, noel kız, örümcek adam ve kovboy kıyafetleri giyen animatörleri ile keyifli anlar geçirdi.

Zorlu tedavi süreçlerinden geçen çocuklar, aileleri ve hastane personeli sosyal medyada hızla yayılan ‘Mannequin Challenge’ ile mutlu geçirdikleri dakikaları dondurdu. Yapılan çekim sırasında oldukça eğlenen çocuklar, yeni yıl pastası kesti. 2017 yılından neler beklediği sorulan çocuklar, hediye yerine eve ya da gezmeye gitmek istediklerini söyledi. Sterilize edilmiş ortamda tedavi gören çocuklar, bu ortamın dışına çıkamadıkları için eğitim ve oyun aktivitelerini de hastane içerisinde gerçekleştiriyor. Özel anların dışında ziyaretçi kabul edilmeyen merkezde çocuklar sadece refakatçi aileleri ve hasta arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Bu nedenle çocukların yaşadıkları nadir anlardan birini dondurması farklı bir anlam kazandı.

2017’DEN SAĞLIK İSTEDİLER

Partiye katılan çocuklardan 5 yaşındaki İbrahim Efe Gök, yeni yılda hediye yerine sadece evine ve gezmeye gitmek istediğini söyledi. 13 yaşındaki Sevim Çelik de “2017’de inşallah iyileşirim. Okula gitmek istiyorum. Otelde tatile gitmek istiyorum. Gezmeyi istiyorum” dedi. Gülsen Atıcı ise oğlu Anıl’ın 7 aydır tedavi gördüğünü belirterek, “2016 çok çok zordu. 2017 yılından sağlık bekliyoruz, başka hiçbir şey değil. Hiç bir şeyi yokken birden çıktı. İnşallah birden gidecek. 2017’den sağlık ve mutluluk bekliyoruz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy, 2017 yılına umutla girdiklerini belirterek, “Mutlu, huzurlu bir Türkiye, sağlıklı çocuklar ve güzel bir gelecek için yeni yıla merhaba diyoruz. 2017 yılından umutluyuz” dedi.

‘ONLARI BÖYLE MUTLU GÖRMEK UMUT VERİYOR’

Çocukları partide eğlendiren ‘Bayram Abla’ animasyon ekibinden Rus uyruklu Galina Emir ve kızı Anna Kolomeyçuk partide çocuklarla birlikte eğlendiklerini ifade etti. Kolomeyçuk, 13 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Ben 9 Eylül Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünde öğrenciyim. Normalde profesyonel olarak çalışıyoruz ama buraya gönüllü olarak geldik. Çocuklara moral vermek için geldik. Dün nasıl hissedeceğimi düşündüm, ama onları böyle mutlu görmek umut veriyor, umarım iyileşecekler.”

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