“Ramazan Ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir” mantığı ile LÖSEV aileleri iftar yemeğinde buluşturdu.

Yıl boyunca hastalarına ve ailelerine gıdadan, temel ihtiyaç malzemelerine, nakit yardımından, et ve et ürünlerine kadar pek çok yardım ulaştıran LÖSEV, her Ramazan Ayında olduğu gibi bu yıl da ailelerini kucaklıyor.

Lösemili – kanserli çocuklarımız ve ailelerine moral vermek, dayanışma duygusunu yaşatmak, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için geleneksel iftar yemeklerini düzenlemeye devam ediyor.

LÖSEV iftar yemeğini Ankara Swiss Hotel’ de yaptık.500 kişinin katıldığı etkinlikte Ramazanın bereketinin her eve uğraması, hastalarımızın acil şifa bulması için dua edildi. Zeybek ve seğmen gösterisinin de yer aldığı iftarda aileler birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşadılar. LÖSEV koleji korosu da şarkılarıyla geceye renk kattı. Çocuklar ise palyaçolarla eğlendiler.

LÖSEV Basın Sorumlusu Elif Karakurt’un gazetemize yaptığı açıklamalarda şunlara yer verdi; “Çocukların zengini, fakiri olmaz. Doğarken hepsi eşit doğarlar ve onların hepsi en iyi sağlık, tedavi ve eğitim koşullarına kavuşturmalıdır. Bunu sağlayacak olan da “Biz Büyükleriz”. LÖSEV’de bütün çocuklar eşittir. En mükemmel tedavi, en iyi koşullarda hiçbir ayrım yapılmadan verilir ve yüzde 92 oranında iyileşirler.

Çocuk ve Yetişkin bütün onkoloji hastalarının kanser hastalığı ile savaşabilmeleri için ilaçlar kadar doğal ve proteinden zengin beslenmeleri, hijyen ve temel ihtiyaçlarının eksiksiz olması, kuvvetli moralle hayata sımsıkı bağlanmaları gerekir.

LÖSEV olarak biz diyoruz ki; bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Bu mesajı kamuoyuna ulaştırmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizler iyi ki varsınız.