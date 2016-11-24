Londra’da Atatürk konferansı düzenlendi

Londra Türk toplumu Atatürk’ü bir konferansla andı. Çanakkale Anma Platformu’nun Atatürk Haftası çerçevesinde düzenledigi anma töreni sonrasında Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç “1938 – Son Yıl” başlıklı bir konferans verdi.

Açılış konuşmasını KKTC Londra temsilcisi Zehra Başaran’ın gerçekleştirdigi etkinliğe, Emekli Büyükelçi Ahmet Ökçün, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar ve KKTC Eğitim Müşaviri Gülgün Özçelik, konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç ve eşi Gülay Çekiç, ÇAP’a üye dernek başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve konuklar katıldı.

ATATÜRK SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİN DE BÜYÜK BİR LİDERDİ

Konferansın konuk konuşmacısı gazete yazıları, televizyon konuşmaları ve konferanslarıyla, özellikle Cumhuriyet ve Atatürk konulu kitaplarıyla ünlü tarihçi-akademisyen Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç’in sunumu esnasında konuklar duygu dolu anlar yaşadılar.

Anma töreninin ardından gerçekleşen konferansta Orhan Çekiç “1938 Son Yıl” kitabında ele aldığı konuları işlerken bir vizyon adamı olan Atatürk’ün nasıl yetiştiğini, düşünce ve karakterinin oluşmasındaki etkenleri paylaştı.

İzleyicilerin büyük bir ilgiyle dinlediği Çekiç, Atatürk’ün genç subaylık yıllarından Cumhuriyet’in kuruluşuna, Nutuk’un yazılmasından suikast yıllarına ve sonunda hasta yatağında olmasına rağmen Hatay’ın alınmasına kadar geçen süreci tarihsel belgelere dayanarak aktarırken, Atatürk’ün gelecek vizyonunun da ne kadar büyük olduğunun altını çizdi.

“Tarihin tekerrür ettiği doğrudur, bunu en iyi Atatürk görmüştür. Atatürk’ü anlamak ve onun mirasına sahip çıkmak demek, onun da belirttiği gibi, ilim ve akıl yoluyla olur” derken, Atatürk’ü anlamanın dogmadan ayrılarak akıl ve bilime bağlı kalmaktan geçtiğini belirtti.

ULUSAL MÜCADELE VE ÇAĞDAŞLAŞMA LİDERİ ATATÜRK

Konuşmasının büyük bir bölümünü, UNESCO’nun 1981 yılını “Dünya Atatürk Yılı” ilan etmesinin gerekçelerine ayıran Çekiç, bu uygulamanın dünya tarihinde bir ilk ve tek uygulama olduğunu vurguladı.

Konferansın kapanış konuşmasında, konuşmacı ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden ÇAP Başkanı Servet Hassan “Türk Ulusu, her 10 Kasım’da olduğu gibi aramızdan ayrılışının 78. yılında da, çağdaş Türkiye`nin kurucusu Atatürk’e sevgisini ve bağlılığını en içten duygularla gösterdi. Bu şanlı kahraman ve büyük devlet adamının Türk ulusunun bir ferdi olması nedeniyle büyük kıvanç duyuyor, önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne, ilke ve eserlerine birlik ve bütünlük içinde sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

Konferansın sonunda konuşmacı Çekiç’e bir teşekkür plaketi takdim edildi. Yemekli olarak düzenlenen konferans sonrasında katılımcılar Orhan Çekiç ile konuşup kitaplarını imzalatma şansını da yakaladılar. DHA-Dış Haberler – İngiltere –

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