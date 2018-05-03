İngiltere’yi temsilen 23 Nisan kutlamalarına katılan Homleigh Primary School, Türkiye de katıldıkları kutlamaları kendi öğrenci ve velileri ile paylaşmak için bir etkinlik düzenledi.

Londra, Stamford Hill bölgesinde bulunan Homleigh Primary School, bu yıl Ankara ve Bursa da ikinci kez katıldığı 23 Nisan kutlamalarına daha önce de 2016 yılında Antalya’da katılmıştı. Bu yılki temsil Okul Müdürü Kevin Ward, Öğretmenler Nilgün Ercan, Angela Manderson ve 14 öğrenci tarafından gerçekleştirildi.

Müdür Kevin Ward, Türkiye de bulundukları sekiz günden edindikleri izlenimleri okul öğrenci ve velileri ile paylaşmak istediklerini belirtti.

Kutlamalar sırasında Ankara ve Bursa da bazı görüntüleri ekranda göstererek anlatan Kevin Ward, böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak Türkiye de önemli bir misafirperverlikle ağırlandıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, yaptığı konuşmada, ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aslında 1920 yılında ülkemizin ilk parlamentosunun kuruluş gününün sonradan çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Ülkemizin kurucusu Atatürk, çocuklara verdiği önemin bir göstergesi olarak bugünü tüm çocuklara armağan etmiştir. Birleşmiş Milletler UNESCO teşkilatının 1979 yılını çocuk yılı ilan etmesinden bu yana 23 Nisan günü dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı haline gelmiştir” dedi.

Etkinlik sırasında on dört öğrenci Türkiye de sergiledikleri gösteriyi tekrarladı. Ayrıca okulda bulunan Türk öğrenci korosu da çeşitli çocuk şarklarını seslendirdiler.

Bursa da bulunan Bahçeşehir ilkokulu ile kardeş okul olduğu belirtilen Homleigh Primary School da çeşitli etnik kökenlerden toplam 250 öğrenci bulunuyor. Okulda 35 Türk öğrenci eğitim görürken üç Türk öğretmen de ayni okulda görev yapıyor.