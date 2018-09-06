Halka hizmet için uyum içerisinde çalışmalıyız

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yakın zamanda Ağabeyi Ahmet Yaşar’ı ve Kayınvalidesi Rabia Özkan’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Vatandaşın huzuru ve mutluluğu için Ankara‘nın hiçbir ilçesini ayırt etmeden bütün yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışması gerektiğinin altını çizen Başkan Yaşar, “Yerel yöneticiler olarak bizim öncelikli görevimiz ilçemizin ve kentimizin eksik noktalarını tespit ederek, vatandaşın huzur içerisinde yaşaması için gerekirse birçok konuda işbirliği halinde çalışarak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır” dedi.

“Bir projeye başlamadan önce ilk düşüncemiz, yapılacak olan hizmetin vatandaşa ne fayda sağlayacağıdır. Belediyeler olarak bir bütün içerisinde uyumlu çalışırsak, Ankara’nın tümünde vatandaşımız barış ve huzur içerisinde, yaşadığı kentten alarak yaşar. Göreve geldiğimden beri benimdüşüncem, doğru ve düzgün projeler üreterek, ilçe sakinlerimizin rahatlıkla kullanabileceği, ilçemize değer katacak yatırımlara hayat vermek” dedi.

Lokman Ertürk’den Başkan Fethi Yaşar’a taziye ziyareti

“Vatandaşa hizmet ile yükümlüyüz”

Yenimahalle Belediyesinin çalışmalarını yakında takip ettiğini belirten Lokman Ertürk ise “Belediyelerin uyum içerisinde çalışması tüm Ankaralıların mutlu ve huzurlu olması anlamına geliyor. Yerel yöneticiler olarak hepimiz vatandaşa hizmetle yükümlüyüz. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde bir ortamın kurulması, ortaya çıkarılacak projelerin verimliliğini artırır” dedi.