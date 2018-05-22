1) Partilerin YSK’ya verdiği milletvekili aday listelerinde adlarını göremeyenler üzülmesin.

Meclis tarihinin en yetkisiz ve etkisiz dönemine giriyor.

Son yapılan Anayasa değişikliği ile kurulan hükümetlere güvenoyu verme ve yetersiz bulduğu hükümetleri gensoru ile düşürme yetkisi kaldırıldı Meclis’in.

Artık bütçeyi de hazırlayamayacak.

Bakanlar hakkında da gensoru veremeyecek.

Diğer yandan hem bakan hem milletvekili olmak da mümkün değil bundan sonra.

Tüm yetki adeta bakanlıklarda hazırlanan yasa tasarılarını kabul etmekle sınırlandırıldı.

Maaşı dışında milletvekilliğinin hiçbir cazip yanı bırakılmadı.

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2)18 yaşındakilere milletvekili seçilme hakkı getirilmesinin gençlere yönelik bir şirinlik gösterisi olduğu ve sözde kaldığı ortaya çıktı.18-25 yaş grubunda bulunanlar arasında seçilecek yerlerde aday gösterilen bir kişi bile var mıdır acaba?

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3)Son Meclis’teki milletvekillerinin neredeyse yarısının liste dışı kalması iyi oldu.

Milletvekilliği bir meslek değildir, çeşitli mesleklerdeki kişilerin üstlendikleri geçici bir pozisyondur.

Son yıllarda bu gerçek unutulmuş, bir kez seçilen ömür boyu Meclis’te kalmanın peşine düşmüştü.

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4)Milletvekili aday listeleri ülkemizde gerçek demokrasinin olmadığını bir kez daha gösterdi.

Adayları parti tabanları değil genel başkanlar belirledi.

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5)Listeler en fazla CHP’yi karıştıracağa benziyor.

Kimi illerde Ak Parti kurucuları listelerin tepelerinden göz kırparken, solcu diye bilinen bir çok milletvekilinin liste dışı kalması partide iç çatışmaları artıracak gibi.

Hem cumhurbaşkanlığı ve hem de milletvekilliği seçimlerinde başarı yakalanamazsa partide kıyamet kopar.

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6)Ahmet Şık’ın HDP’den milletvekili adayı olması bende hayal kırıklığı yarattı.

Başarılı bir gazeteciydi. Önemli araştırmalara imza atmış, yazdığı kitaplarla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Şimdi söylediği her söz, yazdığı her yazı siyasi konumuyla ilişkilendirilecek.Koca bir mesleki geçmişe yazık etti.